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النساء خارج انتخابات مجلس غرفة الطائف

النساء خارج انتخابات مجلس غرفة الطائف
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المناطق_الطائف

أعلنت مساء أمس الاربعاء أسماء الفائزين بعضوية مجلس إدارة غرفة الطائف للدورة الحادية عشر في فئة التجار . وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد ترشح ٤ من بين ١٩ تاجرا و ٤ من فئة الصناع من ٥ مرشحين.

واستبعد النساء للمرة الثانية على التوالي حيث تنافس ثلاث سيدات من فئة التجار على مقعد عضوية مجلس إدارة غرفة الطائف، من بين 19 تاجرا إضافة إلى 5 من فئة الصناع لأول مرة.

يذكر أن تواجد المرشحات خلال الفترة الماضية – الدورة الأولى – كان ضعيفا بين أوساط الناخبين، بينما كانت من بينهم مرشحة واحدة.

وفيما يلي نتائج ‏انتخابات ⁧‫غرفة الطائف:‬⁩
‏الفائزين
‏فئة التجار
‏1-حسن صلاح السواط(455)

‏2-غازي مستور القثامي (273)

‏3-سامي عبدالله العبيدي (248)

‏4- مشعل فلاح العتيبي (243)

‏فئة الصناع
‏1-خالدعيد السواط (722)

‏2-عبدالرحمن نوار القثامي (328)

‏3- هيثم اسماعيل قاضي (320)

‏4-مقعد قايد العتيبي(250)

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