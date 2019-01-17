النساء خارج انتخابات مجلس غرفة الطائف

أعلنت مساء أمس الاربعاء أسماء الفائزين بعضوية مجلس إدارة غرفة الطائف للدورة الحادية عشر في فئة التجار . وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد ترشح ٤ من بين ١٩ تاجرا و ٤ من فئة الصناع من ٥ مرشحين.
واستبعد النساء للمرة الثانية على التوالي حيث تنافس ثلاث سيدات من فئة التجار على مقعد عضوية مجلس إدارة غرفة الطائف، من بين 19 تاجرا إضافة إلى 5 من فئة الصناع لأول مرة.
يذكر أن تواجد المرشحات خلال الفترة الماضية – الدورة الأولى – كان ضعيفا بين أوساط الناخبين، بينما كانت من بينهم مرشحة واحدة.
وفيما يلي نتائج انتخابات غرفة الطائف:
الفائزين
فئة التجار
1-حسن صلاح السواط(455)
2-غازي مستور القثامي (273)
3-سامي عبدالله العبيدي (248)
4- مشعل فلاح العتيبي (243)
فئة الصناع
1-خالدعيد السواط (722)
2-عبدالرحمن نوار القثامي (328)
3- هيثم اسماعيل قاضي (320)
4-مقعد قايد العتيبي(250)
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