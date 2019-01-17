احدث الأخبار

محمد بن راشد يكشف تفاصيل للمرة الأولى عن دوره في مواجهة إنقلاب الشارقة وفحوى التقرير الذي أعطاه له صدام عن إيران
أبرز المواد
 النساء خارج انتخابات مجلس غرفة الطائف
أبرز المواد
 طقس اليوم: عاصفة ترابية على الجوف والشمالية والرياض
أبرز المواد
 880 حرفيا وحرفية ينجزون 132 تصميما و4400 قطعة حرفية للفنادق والمتاجر
محليات
 رغم الخسارة.. ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس الملك
أبرز المواد
 إيران تعترف بخدعة “التخصيب”.. وتبتز أوروبا
أبرز المواد
 البنتاغون يؤكد عدد قتلى الأمريكيين في هجوم منبج
أبرز المواد
 بعد تحدي العشر سنوات .. تحذير من “خطة فيسبوك الخبيثة”
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية جديدة في صعدة
أبرز المواد
 قوات الأمن الخاصة تكرم متقاعديها
أبرز المواد
 تعليق الدراسة في مدراس عرعر وفرع جامعة الحدود الشمالية بطريف اليوم الخميس نظراً للتقلبات الجوية
منطقة الحدود الشمالية
 ” الصحة ” تُطلق نظام التدقيق رسمياً في مناطق شمال المملكة
أبرز المواد
محمد بن راشد يكشف تفاصيل للمرة الأولى عن دوره في مواجهة إنقلاب الشارقة وفحوى التقرير الذي أعطاه له صدام عن إيران

محمد بن راشد يكشف تفاصيل للمرة الأولى عن دوره في مواجهة إنقلاب الشارقة وفحوى التقرير الذي أعطاه له صدام عن إيران

أبرز المواد
النساء خارج انتخابات مجلس غرفة الطائف

النساء خارج انتخابات مجلس غرفة الطائف

أبرز المواد
طقس اليوم: عاصفة ترابية على الجوف والشمالية والرياض

طقس اليوم: عاصفة ترابية على الجوف والشمالية والرياض

أبرز المواد
880 حرفيا وحرفية ينجزون 132 تصميما و4400 قطعة حرفية للفنادق والمتاجر

880 حرفيا وحرفية ينجزون 132 تصميما و4400 قطعة حرفية للفنادق والمتاجر

محليات

محمد بن راشد يكشف تفاصيل للمرة الأولى عن دوره في مواجهة إنقلاب الشارقة وفحوى التقرير الذي أعطاه له صدام عن إيران

محمد بن راشد يكشف تفاصيل للمرة الأولى عن دوره في مواجهة إنقلاب الشارقة وفحوى التقرير الذي أعطاه له صدام عن إيران
http://almnatiq.net/?p=681110
المناطق_متابعات

كشف الشيخ محمد بن راشد كيف تحول من فتى إلى رجل إلى حاكم مسؤول ، وروى كيف واجه بنفسه إنقلاباً في إمارة الشارقة .

إنقلاب الشارقة

ويقول بن راشد في كتابه “قصتي” ، أنه واجه بنفسه انقلابًا في إمارة الشارقة، بعد أقل من شهرين من إعلان اتحاد الإمارات، وتمكن من إحباطه، وقد استخدم فيه دهاءه رغم غياب القوة آنذاك، إلى درجة أن مؤسس دولة الإمارات ورئيسها الراحل الشيخ زايد والذي طلب منه التكفل بمسألة الانقلاب، التقاه بعد إنهاء الانقلاب في سيارته، وأعطاه تمرات وفنجان قهوة، وقد وصف الشيخ محمد ذلك الموقف: “أعطاني بيده تمرات ثم فنجان قهوة، وكأنه يقول لي: أنت.. أنت يا محمد”.

مواجهة صدام

كما يصف كيف واجه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وعلى خلاف الكثيرين الذين يخشونه، أجابه بجرأة وصراحة، دفعت صدام للإعجاب به واختياره صديقًا من بين الجميع.

ويقول بن راشد : “التقيت بصدام في أحد الاجتماعات، وابتدأ الحديث فيما بيننا بنوع من المجاملة، ثم جاءت الجملة الأهم من صدام: لدي تقرير يفيد بأنك تدعم إيران بطرق مختلفة، ووضع تقريرًا أمامي.

شحنات أغذية

أجبته: إنني لا أحتاج للتقرير وها أنا ذا معك، إذا كنت تقصد شحنات من الأسلحة فأتحدى أي شخص يثبت ذلك، أما إن كنت تقصد الشحنات من المواد الغذائية فنعم، ولن تحتاج لتلك التقارير؛ لأن سفننا تذهب إلى هناك وإلى العراق أيضًا، ولا يمكنني أن أوقف شيئًا إنسانيًا يتجه نحو الشعوب”.

ويقول الشيخ محمد بن راشد إن شجاعته في هذه الإجابة، أثارت إعجاب صدام به.

حادثين إرهابيين

ويكشف حاكم دبي في سيرته “قصتي” تعامله مع حادثين إرهابيين على الأقل لاختطاف طائرتين، وكيف أنه تولى بنفسه التحدث إلى الإرهابيين وطوال ساعات؛ لإقناعهم بضرورة الاستسلام .

ويؤكد الشيخ محمد رغبته أن تصير المدن العربية على غرار دبي: “دبي بحاجة لمدن شقيقة قوية تضع يدها بيد دبي لتحقيق معجزات عالمية جديدة، هكذا ننظر للمنافسة. فإذا تحسن اقتصاد المنطقة، وارتفع دخل الفرد فيها، وزاد عدد المتعلمين والموهوبين فيها، فستكون دبي أفضل بعشرات المرات”.

روابط ذات صلة

النساء خارج انتخابات مجلس غرفة الطائف

النساء خارج انتخابات مجلس غرفة الطائف
طقس اليوم: عاصفة ترابية على الجوف والشمالية والرياض

طقس اليوم: عاصفة ترابية على الجوف والشمالية والرياض
رغم الخسارة.. ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس الملك

رغم الخسارة.. ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس الملك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*