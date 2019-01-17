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بالفيديو: مهندس يمني يروي مأساته بعد إحراق الحوثيين منزله الهوليودي .. وكيف غيرت المملكة حياته !

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بالفيديو: مهندس يمني يروي مأساته بعد إحراق الحوثيين منزله الهوليودي .. وكيف غيرت المملكة حياته !

بالفيديو: مهندس يمني يروي مأساته بعد إحراق الحوثيين منزله الهوليودي .. وكيف غيرت المملكة حياته !
http://almnatiq.net/?p=681121
المناطق_متابعات

روى مهندس يمني لاجئ إلى دولة جيبوتي قصة مأساته جراء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن، حيث قامت بإحراق منزله وحولت حياته وعائلته إلى جحيم، ولم يخفف عنه سوى تدشين القرية السعودية للاجئين بمحافظة أبخ في جيبوتي.

منزلاً بطراز معماري عال
وكشف المهندس اليمني علي أمان، من خلال مقطع فيديو مصور، نشره مركز الملك سلمان للإغاثة، أنه بنى منزلاً لأسرته في اليمن بطراز معماري عال، وحوله إلى استوديو من استديوهات هوليود، ووضع فيه كل شقاء عمره.

أحراق المنزل
وأكمل أمان، حديثه أن بعد كل ذلك فاجأته ميليشيات الحوثي الإرهابية، بكل أنواع الأسلحة تحوم حول المنزل وقاموا بإضرام النار فيه وإحراقه بالكامل.

أصيب بأمراض عديدة
وشرح أمان، المأساة الكبيرة التي واجهته بعد احراق منزل، حيث قرر أولاده الإقامة في منزل ورثة عند جدتهم، ومطالبته بإيجاد حل لهم، بعدها شعر “علي أمان” بضعف كبير أمام أسرته وأصيب بعد ذلك بأمراض عديدة، قائلا: “كنت أظن نفسي قويا، ولا أتأثر بالشدائد ولا أبكي، لكن بكيت حتى جفت مآقي وتشققت من الجفاف”.

تعير الوضع
واختتم أمان حديثه في مقطع الفيديو أن الوضع تغير نهائياً، مع إنشاء القرية السعودية للاجئين اليمنيين بجيبوتي، وكان أول من رحب بالمشروع كمهندس، ووقع نصيبه على منزل في مكان مميز، وبدأ يستقر نفسياً، مؤكداً أنه يعسى لتحسين ظروف عائلته مادياً وإجتماعياً.

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