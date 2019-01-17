احدث الأخبار

ثغرة أمنية في لعبة شهيرة تهدد خصوصية بيانات 80 مليون مستخدم
أبرز المواد
 بالفيديو: مهندس يمني يروي مأساته بعد إحراق الحوثيين منزله الهوليودي .. وكيف غيرت المملكة حياته !
أبرز المواد
 تبوك.. المدينة الحالمة
منطقة تبوك
 تقرير أميركي: أسعار النفط والاستهلاك العالمي إلى ارتفاع
أبرز المواد
 محمد بن راشد يكشف تفاصيل للمرة الأولى عن دوره في مواجهة إنقلاب الشارقة وفحوى التقرير الذي أعطاه له صدام عن إيران
أبرز المواد
 النساء خارج انتخابات مجلس غرفة الطائف
أبرز المواد
 طقس اليوم: عاصفة ترابية على الجوف والشمالية والرياض
أبرز المواد
 880 حرفيا وحرفية ينجزون 132 تصميما و4400 قطعة حرفية للفنادق والمتاجر
محليات
 رغم الخسارة.. ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس الملك
أبرز المواد
 إيران تعترف بخدعة “التخصيب”.. وتبتز أوروبا
أبرز المواد
 البنتاغون يؤكد عدد قتلى الأمريكيين في هجوم منبج
أبرز المواد
 بعد تحدي العشر سنوات .. تحذير من “خطة فيسبوك الخبيثة”
أبرز المواد
ثغرة أمنية في لعبة شهيرة تهدد خصوصية بيانات 80 مليون مستخدم

ثغرة أمنية في لعبة شهيرة تهدد خصوصية بيانات 80 مليون مستخدم

أبرز المواد
بالفيديو: مهندس يمني يروي مأساته بعد إحراق الحوثيين منزله الهوليودي .. وكيف غيرت المملكة حياته !

بالفيديو: مهندس يمني يروي مأساته بعد إحراق الحوثيين منزله الهوليودي .. وكيف غيرت المملكة حياته !

أبرز المواد
تبوك.. المدينة الحالمة

تبوك.. المدينة الحالمة

منطقة تبوك
تقرير أميركي: أسعار النفط والاستهلاك العالمي إلى ارتفاع

تقرير أميركي: أسعار النفط والاستهلاك العالمي إلى ارتفاع

أبرز المواد

ثغرة أمنية في لعبة شهيرة تهدد خصوصية بيانات 80 مليون مستخدم

ثغرة أمنية في لعبة شهيرة تهدد خصوصية بيانات 80 مليون مستخدم
http://almnatiq.net/?p=681124
المناطق_متابعات

كشف تقرير لصحيفة ميرور البريطانية عن ثغرة أمنية في لعبة Fortnit، قد تسمح للقراصنة (الهاكرز) بالاستيلاء على الحسابات والتجسس على اللاعبين، الباغ عددهم أكثر من 80 مليون لاعب حول العالم.

وقالت التقرير “إذا تم استغلال هذا الخلل، فسيعطى القراصنة إمكانية الوصول الكامل إلى حساب المستخدم، بما فى ذلك معلوماته الشخصية وتفاصيل البطاقة لشراء العملة داخل اللعبة”.

وستمنح الثغرة المتسللين، وفقا لباحثين، القدرة على الاستماع إلى الدردشات داخل اللعبة وتسجيلها بالإضافة إلى المحادثات داخل منزل الضحية، وقد تم اكتشاف الثغرات الأمنية في عملية تسجيل دخول مستخدم Fortnite.

وتمكن باحثو Check Point من التلاعب فى عملية المصادقة المستندة إلى الرموز التى استخدمتهاFortnite بالتزامن مع أنظمة الدخول الموحد (SSO) مثل Facebook و Google و Xbox وPlayStation لسرقة بيانات اعتماد وصول المستخدم والسيطرة على حساباتهم.

روابط ذات صلة

بالفيديو: مهندس يمني يروي مأساته بعد إحراق الحوثيين منزله الهوليودي .. وكيف غيرت المملكة حياته !

بالفيديو: مهندس يمني يروي مأساته بعد إحراق الحوثيين منزله الهوليودي .. وكيف غيرت المملكة حياته !
تقرير أميركي: أسعار النفط والاستهلاك العالمي إلى ارتفاع

تقرير أميركي: أسعار النفط والاستهلاك العالمي إلى ارتفاع
محمد بن راشد يكشف تفاصيل للمرة الأولى عن دوره في مواجهة إنقلاب الشارقة وفحوى التقرير الذي أعطاه له صدام عن إيران

محمد بن راشد يكشف تفاصيل للمرة الأولى عن دوره في مواجهة إنقلاب الشارقة وفحوى التقرير الذي أعطاه له صدام عن إيران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*