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نائب أمير منطقة جازان يدشن معرض “واعي” بجمعية التوعية بأضرار القات

نائب أمير منطقة جازان يدشن معرض “واعي” بجمعية التوعية بأضرار القات
http://almnatiq.net/?p=681130
المناطق__فضه عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء أمس ، معرض ” واعي” الذي تنفذه جمعية التوعية بأضرار القات “أمل” وذلك بالمركز الحضاري بمحافظة بني مالك.
وتجول سمو نائب أمير المنطقة والحضور على أقسام المعرض الذي يحكي نشاطات الجمعية والأهداف التوعوية والإرشادية بمخاطر المخدرات من البرامج والفعاليات التي تقوم بتنفيذها على مدار العام بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.
وبدء الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى رئيس مجلس أدارة جمعية التوعية باضرار القات الشيخ علي بن شيبان العامري كلمة استعرض من خلالها أهداف الجمعية والخدمات التي تقدمها لخدمة أبناء المنطقة.
ونوه بما تجده الجمعية وغيرها من الجمعيات الخيرية بالمنطقة من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة امرها.
بعد ذلك ألقى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المشرف العام حملة “واعي” كلمة استعرض من خلالها البرامج التي تنفذها الجمعية ومنها برامج رؤيتي وداعم وحسن وغيرها من البرامج التعريفه بالجمعية والخدمات التي تقدمها.
وتضمن الحفل قصيدةً شعرية للشاعر عيسى جرابا ، وعدداً من العروض المرئية التي تعرف بالجمعية والنشاطات والبرامج والفعاليات التي تنفذها.

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