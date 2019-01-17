حسم 39 حكم قضائي النزاع بين أمانة جدة وسكان مخططين سكنيين

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كشفت مصادر عن موافقة أمانة جدة على إيصال خدمة التيار الكهربائي للمنازل القائمة في الطبيعة بمخططي الوليد والبدر في عسفان، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في العام 1435، وعقب صدور 39 حكما قضائيا لصالح ملاك المنازل بعد 5 سنوات من المطالبات.

أرض حكومية

وكان النزاع بين الأمانة وسكان المخططين بدأ بعد ورود برقيات من الجهات المعنية تقضي بوقف الاعتداء على الأراضي الحكومية الواقعة في عسفان، وإزالة التعديات، وتسليمها إلى الأمانة، في حين طالب سكان المخططين من الجهات ذاتها بإيصال خدمة التيار الكهربائي لمنازلهم، فيما تذرعت الأمانة بأن الموقع أرض حكومية في مخطط عشوائي متداخل مع مخططات حكومية، ولا يملك أصحابها صكوكا رسمية، بحسب “عكاظ”.

إيصال التيار الكهربائي

وكانت أحكام قضائية صدرت من المحكمة الإدارية في جدة مؤيدة من الاستئناف لصالح 39 مواطنا، ونص الحكم على “إلغاء قرار أمانة جدة السلبي المتمثل في امتناعها عن الموافقة على إيصال التيار الكهربائي لعقارات المواطنين، وأن المواطنين اشتروا أراضيهم بموجب وثائق مبايعة دون مستمسك شرعي”.