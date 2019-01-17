عكس المتعارف عليه.. تفاصيل محاكمة مواطن ورط مكفوله في 15 مخالفة مرورية وتهرب من السداد!

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http://almnatiq.net/?p=681136
المناطق_جازان

أصدرت محكمة بجازان حكما يلزم مواطن بتسديد 10 آلاف ريال قيمة 15 مخالفة مرورية ارتكبها بسيارة أحد مكفوليه.
وحسب ” عكاظ” رفض المواطن طلب المقيم بتسديد قيمة المخالفات ما دفع الأخير إلى تقديم دعوى ضد كفيله أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية التي أصدرت صك صلح بين الطرفين. واستند الشاكي على أن عقد الصلح الصادر من الجهات المعنية يعد سندا تنفيذيا .
وتقدم الشاكي بطلب إلكتروني في محكمة التنفيذ بجازان طالب فيه بإلزام خصمه بالوفاء بما جاء في محضر الصلح وتسديد المخالفات المرورية. وفي أقل من 48 ساعة من رفع طلب التنفيذ، أصدر القاضي قرارا بإلزام المواطن بتسديد قيمة المخالفات خلال 5 أيام من تاريخ التبليغ قبل تطبيق العقوبات بحقه.
كما قرر القاضي نقل خدمات المقيم إلى صاحب عمل آخر خلال ثلاثة أشهر وإلزام المنفذ ضده بإحضار «برنت» من المرور يؤكد تسديد كل المخالفات المرورية.

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