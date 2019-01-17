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معلومات يجب أن تتوافر في عقد العمل

معلومات يجب أن تتوافر في عقد العمل

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معلومات يجب أن تتوافر في عقد العمل

معلومات يجب أن تتوافر في عقد العمل
http://almnatiq.net/?p=681139
المناطق_الرياض

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر” الحقوق والمعلومات التي يجب أن يتضمنها العقد بين صاحب العمل والعامل.

وقالت الوزارة خلال المقطع: إنه يجب أن يتوفر في عقد العمل جميع المعلومات التي تضمن حق الطرفين (العامل أو صاحب العمل).

وأضافت: “يجب أن يكون عقد العمل مماثلاً لعقد العمل الذي وضعته الوزارة ويكون من نسختين واحدة مع صاحب العمل وأخرى مع العامل”.

وتابعت الوزارة: “يجب أيضاً أن يحتوي العقد على اسم صاحب العمل، ومكانه، واسم العامل، وجنسيته، ومدة العقد، وأجره المتفق عليه”.

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