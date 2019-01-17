بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغير والمتوسطة..غرفة حائل تحتضن لقاء رياديون في حائل 

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أحتضنت غرفة حائل لقاء رياديون في حائل ” التحول الديناميكي في ريادة الأعمال والإبتكار والنمو الاقتصادي ” والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت” بالتعاون مع ⁧غرفة حائل⁩ ، وذلك في قاعة الشيخ علي بن محمد الجميعة ” رحمه الله ” في مقر غرفة حائل ،

بحضور عدداً كبيراً من رواد ورائدات الأعمال.

وافتتح اللقاء المهندس “حلمي نتو “رحب فيه بالحضور ثم ألقى نائب رئيس غرفة حائل الاستاذ فهد فايد الشمري كلمة رحب فيها بالحضور وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير في كافة دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، والباحثين في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك لما تلعبه من دور محوري وهام في الإنتاج والتشغيل وزيادة في الدخل المالي والابتكار والتقدم التكنولوجي اضافة لدورها الكبير في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول.

واضاف ” الشمري ” أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم هي محور اهتمام السياسات الصناعية الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة في الدول النامية والدول المتقدمة ، لافتاً أن المشروعات الصغيرة لها أهميتها الكبرى في الدول النامية لنمو اقتصادها .

وقال نائب رئيس غرفة حائل كلنا أمل بأن يخرج هذا اللقاء والورش المصاحبة له في موضوعات ايجابية هادفة لتحقيق ما نصبوا إليه من تنظيم هذا اللقاء وأن يصب في صالح النمو الاقتصادي بالمنطقة .

ثم قدمت الاستاذة العنود العبدالرحمن نيابة عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة” منشآت” شرحاً مفصلاً عن الادوار المهمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي ، ومساهمة المنشآت الصغيرة في نمو الاقتصاد ، وتحدثت العبدالرحمن عن أدوار الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعريف وتصنيف المنشآت الصغيرة وعن العقوبات التي تواجهها وإزالتها وكذلك تطوير استراتيجية وطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات وانشاء ودعم البرامج لتنمية المنشآت ، وانشاء مراكز خدمة متكامل واقتراح الانظمة واللوائح والسياسات والتعاون مع الهيئات الحكومية ونشر ثقافة ريادة الاعمال ، وعرّفت العبدالرحمن الحضور في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والصغيرة،

وأكدت أن الاستراتيجية ستنفذ عبر برامج محورية من خلال سبعة ركائز أساسية ، وتحدثت عن الخدمات التي تقدمها “منشآت ” والرؤية المستقبلية والرسالة التي تقدمها وعدد المنشآت التي تملكها المرأة في السعودية والتي أكدت أن عددها قليل ونسعى لزيادته .

وألقت نائب رئيس لجنة ريادة الاعمال في غرفة حائل عضو مجلس ادارة الغرفة الهنوف الدوسري كلمة قالت فيها أن هدفنا من هذا اللقاء هو خلق روح ريادية لرواد الأعمال في حائل متوافقة مع تحقيق رؤية ٢٠٣٠ واضافت أنني أطمح لخلق روح ريادية هادفة ومتوسعه وله نقطة تحول في الريادة والابتكار ، وقدمت الدوسري شكرها لمنشات على تعاونها مع غرفة حائل لتنظيم هذا اللقاء.

ثم انطلقت جلسات اللقاء التي شارك فيها رواد ورائدات الاعمال وأدارها المهندس حلمي نتو وتناول رواد الاعمال في الجلسة الاولى محور الريادة والابتكار ، حيث دار حوار جمع بين خمسة رائدات أعمال صنعوا فرق من خلال الابتكار والتطوير في الصناعات ، حيث تحدثتا رائدتا الاعمال سهى الموسى ودانة العلمي عن بدايتهما في التجارة بدأً من المنشأة الصغيرة والمتوسطة حتى أصبحتا من أبرز تجار الذهب ، فيما تحدثت شعيع الشمري عن بدايتها في تسوق الكليجا على مستوى منطقة حائل حتى توسع نشاطها على المستوى الخليجي وقالت أنها تنتج ٤٠٠٠ قطعه باليوم .

وتحدثت في الجلسة الثانية الرئيس التنفيذي لشركة يونيا الاستاذة مها طيبة تحت محور ” الريادة والنمو الاقتصادي ” عن تجاربها بالتجارة وتحولها من موظفة بالتعليم الى تاجرة ، وقالت انني تعلمت درس بأن الافكار لا نعتبرها شيئاً اذا لم يتم العمل على تنفيذها ، وأضافت لابد أن يكون هناك مبلغ مالي جيد لتنفيذ أي فكرة مشروع فبدون المادة لا نستطيع تنفيذ اي فكرة مشروع .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ضوء المهندس طارق التركي أن خبرتي قصيرة في التجارة حيث كنت اعمل مهندساً في احد الشركات قبل ان ابدأ بمشروع تجاري من المشاريع الصغيرة واضاف أن اتخاذ قرار الاستقالة من عملي والاتجاه للتجارة هو أفضل قرار اتخذته وتمنيت لو كان مبكراً .

بينما تحدث رئيس اللجنة الوطنية لريادة الاعمال في مجلس الغرف السعودي الاستاذ علي العثيم ان العمل التجاري عن تقييم المشاريع الناجحة من الغير ناجحة ، مبينا ان المشروع الناجح هو المشروع الواعد .

وعقب ذلك أعلنت نائب رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال في مجلس الغرف السعودي⁩ سفيرة يوم رائدات الاعمال العالمي أ. سارة العايد عن يوم رائدات الأعمال العالمي ، قبل أن تقوم بتسليم خطاب الهنوف الدوسري عضو مجلس ادارة ⁧ غرفة حائل⁩ سفيرة يوم رائدات الاعمال العالمي في منطقة حائل .

وفتح في الجلسة الثالثة فرصة الرواد مع الهوامير ، حيث قدم عدداً من رائدات الأعمال مشاريعهم على المسرح في ٩٠ ثانية وتم الرد على استفساراتهم وتوجيههم ، من قبل “الهوامير” علي العثيم ، ومها طيبة.

واقيمت في ختام اللقاء ثلاث ورش عمل للرياديون في حائل حيث تناولت الورشة الاولى محور “ عندي فكرة هل أنا رائدة أعمال ؟ قدمتها الاستاذة سارة العايد ، بينما الورشة الثانية تناولت محور عندي فكرة كيف أطورها ؟ قدمتها الاستاذة سهى موسى، والورشة الثالثة عندي فكرة كيف أمولها ؟ قدمتها الورشة الاستاذة مروى .

وكرم نائب رئيس غرفة حائل الاستاذ فهد الحمد

‏ضيوف اللقاء والرعاة للملتقى وفريق بصمة التطوعي والتنظيمي .