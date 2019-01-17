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أسرة ضحية مشاجرة “الحمدانية” تكشف حقيقة زيارة أهالي الجناة وطلبهم العفو

أسرة ضحية مشاجرة “الحمدانية” تكشف حقيقة زيارة أهالي الجناة وطلبهم العفو
http://almnatiq.net/?p=681153
المناطق_جدة

نفى أحد أقارب القتيل الشاعر أحمد القريقري الذي راح ضحية مشاجرة بحي الحمدانية مطلع الأسبوع الجاري، المقطع المتداول المتضمن قيام مجموعة من أعيان قبيلة الجناة بزيارة أسرة الفقيد والمطالبة بالعفو. وأوضح أن المقطع قديم ولايمت بقضية الحمدانية بصلة، نافيا أيضا استقبال أي وفود.
تنفيذ حكم الشرع
وأكد أن طلب الأسرة الوحيد هو تنفيذ حكم الشرع بالجناة، وقال إن ثقتنا لاحدود لها في القضاء السعودي والجهات المختصة التي تحرص على إحقاق الحق وردع المعتدين وإعطاء كل ذي حق حقه، بحسب “المدينة”.
مشاجرة جماعية
الجدير بالذكر أن الجهات الأمنية في جدة باشرت في الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة يوم السبت الماضي بلاغًا عن وقوع مشاجرة جماعية في أحد أحياء شرق محافظة جدة، وتم استخدام أسلحة بيضاء فيها، واتضح وفاة أحد المشاركين (مواطن في العقد الثالث من العمر) نتيجة تعرضه للطعن، وإصابة آخرين؛ تم نقلهم إلى المستشفى.

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