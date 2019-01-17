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تفاصيل الوظائف الشاغرة في البريد السعودي

تفاصيل الوظائف الشاغرة في البريد السعودي
http://almnatiq.net/?p=681154
المناطق_الرياض

أعلنت مؤسسة البريد السعودي بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن توفر 27 وظيفة إدارية وتقنية شاغرة للجنسين من خلال برنامج تمهير للتدريب على رأس العمل من حملة الشهادة الجامعية البكالوريوس.

وقال أن مسميات الوظائف المتاحة لديه هي:

مدير ضمان ومراقبة الجودة ‎(عدد وظيفتان).

محاسب ‎(عدد الوظائف 6).

مبرمج تطبيقات (عدد الوظائف 11).

‎مهندس قاعدة بيانات ‎(عدد الوظائف 4).

‎أخصائي أمن بيانات ‎(عدد الوظائف 4).

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:
https://www.taqat.sa/c/portal/

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