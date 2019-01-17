رسمياً: انطلاق تدريس اللغة الانجليزية في الصفوف الأولية بالطائف

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دشن مدير مكتب التعليم بغرب الطائف الاستاذ محمد عيد المالكي مشروع تدريس اللغة الإنجليزية التجريبي في الصفوف الأولية بمدرسة عبادة بن قيس الأنصاري من ضمن خمسة مدارس على مستوى المملكة بحضور رئيس قسم اللغة الإنجليزية بالإدارة الاستاذ غبيش هويدي ومشرفي اللغة الإنجليزية وقائد المدرسة الاستاذ عادل النفيعي.

فيما دشن المالكي لقاء مشروع التحصيل الدراسي الذي أقيم بالمكتب لوكلاء الشؤون التعليمية بالمدارس بحضور رئيس الشؤون التعليمية الأستاذ عبدالكريم النمري ونفذه مشرف القيادة المدرسية الأستاذ مسيفر الجعيد.