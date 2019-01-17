احدث الأخبار

مدير جوازات منطقة نجران يقف على سير العمل بإدارة جوازات محافظة شرورة
أبرز المواد
 الوعي الفكري يشرف على مسابقة وزارة التعليم للقرآن والسنة النبوية
أبرز المواد
 بسبب الطقس.. الكويت توقف حركة الملاحة البحرية
دولي
 المانيا تخاطب ايران.. أنتم تتجسسون علينا!
أبرز المواد
 بمشاركة 30.000 ألف طالب..مساعد مدير تعليم مكة للشؤون التعليمية يدشن مبادرة “مكة مورقة”
أبرز المواد
 “العمل” تكشف عن خطوة استثنائية مع 70 ألف منشأة لمنع مغادرة الكفاءات النادرة
أبرز المواد
 ثلاثة تنبيهات صباحية متقدمة على خارطة “الأرصاد”
أبرز المواد
 رسمياً: انطلاق تدريس اللغة الانجليزية في الصفوف الأولية بالطائف
أبرز المواد
 أسرة ضحية مشاجرة “الحمدانية” تكشف حقيقة زيارة أهالي الجناة وطلبهم العفو
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة في البريد السعودي
أبرز المواد
 بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغير والمتوسطة..غرفة حائل تحتضن لقاء رياديون في حائل 
أبرز المواد
 ثوران بركان في جنوب اليابان ولا أوامر بالإخلاء
أبرز المواد
مدير جوازات منطقة نجران يقف على سير العمل بإدارة جوازات محافظة شرورة

مدير جوازات منطقة نجران يقف على سير العمل بإدارة جوازات محافظة شرورة

أبرز المواد
الوعي الفكري يشرف على مسابقة وزارة التعليم للقرآن والسنة النبوية

الوعي الفكري يشرف على مسابقة وزارة التعليم للقرآن والسنة النبوية

أبرز المواد
بسبب الطقس.. الكويت توقف حركة الملاحة البحرية

بسبب الطقس.. الكويت توقف حركة الملاحة البحرية

دولي
المانيا تخاطب ايران.. أنتم تتجسسون علينا!

المانيا تخاطب ايران.. أنتم تتجسسون علينا!

أبرز المواد

رسمياً: انطلاق تدريس اللغة الانجليزية في الصفوف الأولية بالطائف

رسمياً: انطلاق تدريس اللغة الانجليزية في الصفوف الأولية بالطائف
http://almnatiq.net/?p=681157
المناطق_الطائف

دشن مدير مكتب التعليم بغرب الطائف الاستاذ محمد عيد المالكي مشروع تدريس اللغة الإنجليزية التجريبي في الصفوف الأولية بمدرسة عبادة بن قيس الأنصاري من ضمن خمسة مدارس على مستوى المملكة بحضور رئيس قسم اللغة الإنجليزية بالإدارة الاستاذ غبيش هويدي ومشرفي اللغة الإنجليزية وقائد المدرسة الاستاذ عادل النفيعي.

فيما دشن المالكي لقاء مشروع التحصيل الدراسي الذي أقيم بالمكتب لوكلاء الشؤون التعليمية بالمدارس بحضور رئيس الشؤون التعليمية الأستاذ عبدالكريم النمري ونفذه مشرف القيادة المدرسية الأستاذ مسيفر الجعيد.

روابط ذات صلة

مدير جوازات منطقة نجران يقف على سير العمل بإدارة جوازات محافظة شرورة

مدير جوازات منطقة نجران يقف على سير العمل بإدارة جوازات محافظة شرورة
الوعي الفكري يشرف على مسابقة وزارة التعليم للقرآن والسنة النبوية

الوعي الفكري يشرف على مسابقة وزارة التعليم للقرآن والسنة النبوية
المانيا تخاطب ايران.. أنتم تتجسسون علينا!

المانيا تخاطب ايران.. أنتم تتجسسون علينا!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*