“العمل” تكشف عن خطوة استثنائية مع 70 ألف منشأة لمنع مغادرة الكفاءات النادرة

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كشفت مصادر عن أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت مبادرة جديدة لتعويض نحو 70 ألف منشأة في القطاع الخاص من مغادرة الكفاءات في المهن والتخصصات النادرة فيها بتأشيرات بديلة مرتبطة بتأشيرات الخروج السابقة.

تأشيرات بديلة

وقالت المصادر بحسب “الوطن”، أن المبادرة تستهدف تعويض الكفاءات المغادرة بتأشيرات بديلة، نافيةً أن يكون هدفها زيادة الاستقدام الجديد للمنشآت المستهدفة.

وأوضحت، أن المبادرة تضمنت التخصصات النادرة والمهن التي لا يمكن توطينها بعد مغادرة الكفاءات التي كانت تعمل بها، مبينةً أن عدد المنشآت المستهدفة 69 ألفاً و296 منشأة مقسمة إلى 41 ألفاً و56 منشأة في النطاق الأخضر المرتفع، و28 ألفاً و240 منشأة في النطاق البلاتيني.