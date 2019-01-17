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“العمل” تكشف عن خطوة استثنائية مع 70 ألف منشأة لمنع مغادرة الكفاءات النادرة

“العمل” تكشف عن خطوة استثنائية مع 70 ألف منشأة لمنع مغادرة الكفاءات النادرة
http://almnatiq.net/?p=681161
المناطق_متابعات

كشفت مصادر عن أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت مبادرة جديدة لتعويض نحو 70 ألف منشأة في القطاع الخاص من مغادرة الكفاءات في المهن والتخصصات النادرة فيها بتأشيرات بديلة مرتبطة بتأشيرات الخروج السابقة.
تأشيرات بديلة
وقالت المصادر بحسب “الوطن”، أن المبادرة تستهدف تعويض الكفاءات المغادرة بتأشيرات بديلة، نافيةً أن يكون هدفها زيادة الاستقدام الجديد للمنشآت المستهدفة.
وأوضحت، أن المبادرة تضمنت التخصصات النادرة والمهن التي لا يمكن توطينها بعد مغادرة الكفاءات التي كانت تعمل بها، مبينةً أن عدد المنشآت المستهدفة 69 ألفاً و296 منشأة مقسمة إلى 41 ألفاً و56 منشأة في النطاق الأخضر المرتفع، و28 ألفاً و240 منشأة في النطاق البلاتيني.

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