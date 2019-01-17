المانيا تخاطب ايران.. أنتم تتجسسون علينا!

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قدمت ألمانيا شكوى لإيران بعد القبض على شخص يشتبه في تجسسه لصالح طهران.وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أنها خاطبت بشكل صريح ممثل إيران في برلين، وعبرت عن قلقها الشديد من الأنشطة المزعومة لهذا العميل الإيراني.

وأضافت الوزارة سنتابع الآن المراحل المتقدمة في التحقيق عن كثب.

وقُبض على الشخص الذي يشتبه في تجسسه للاستخبارات الإيرانية، أول أمس الثلاثاء، في ولاية راينلاند، غرب ألمانيا.

وذكرت السلطات الألمانية أنه صدرت بالفعل مذكرة توقيف في 6 ديسمبر الماضي، ضد المشتبه به والذي يحمل الجنسية الألمانية والأفغانية، والذي عمل مدققاً لغويا ومستشاراً في الجيش الألماني.