بمشاركة 30.000 ألف طالب..مساعد مدير تعليم مكة للشؤون التعليمية يدشن مبادرة “مكة مورقة”

المناطق_عادل الزهراني

دشن مساعد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني مبادرة ( مكة مورقة ) بالشراكة مع أمانة العاصمة المقدسة صباح اليوم الأربعاء الموافق: 10/ 5/ 1440هـ بحديقة الأمل غرب مكة المكرمة، بمشاركة مدير بلدية الشوقية المهندس عمر المالكي ومدير إدارة الحدائق بالعاصمة المقدسة، ومدير مكتب التعليم بغرب مكة الأستاذ خالد الجابري ومساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية الدكتورعبد الله الزهراني والأستاذ محمد بن خاتم الحارثي وحضور مشرفي المكتب وعدد من القيادات التعليمية وقادة المدارس والطلاب المشاركين في المبادرة.

وأعرب المساعد للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني عن سعادته بتفعيل هذه الشراكة المجتمعية بين إدارة تعليم مكة وأمانة العاصمة المقدسة تحت مسمى ( مبادرة مكة مورقة ) والتي تحقق بكل تأكيد إحدى مستهدفات التحول الوطني من خلال الاهتمام بالبيئة بكل تفاصيلها، وتهدف لنشر ثقافة زراعة الأشجار في نفوس الناشئة، موجهاً شكره لأمين العاصمة المقدسة لدعمه لهذه المبادرة وبكافة المهندسين المشاركين فيها، كما وجّه شكره لمدير مكتب الغرب الأستاذ خالد الجابري ومساعديه ومشرفي المكتب والقيادات التعليمية المشاركة والطلاب.

من جهته ثمّن مدير مكتب التعليم بغرب مكة الأستاذ خالد الجابري لمدير تعليم مكة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي ولمساعده للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني رعايتهم لهذه المبادرة ودعمهم اللامحدود لكل البرامج والمناشط والمبادرات بمكتب الغرب، فيما أوضح الجابري أن مبادرة مكة مورقة تأتي بالشراكة بين تعليم مكة وأمانة العاصمة، وتأتي انطلاقتها من مكتب غرب مكة المكرمة كمبادرة تهدف للاهتمام بزراعة الأشجار، ونشر الوعي بأهميتها بين الطلاب وتحفيزهم للمساهمة الإيجابية في الحفاظ على البيئة المجتمعية وتنميتها بمشاركة 30.000 ألف طالب من كافة مدارس التعليم بمكة المكرمة بمعدل 50 طالباً من كل مدرسة لمدة ثلاث سنوات متتالية. موجهاً شكره للمشرف على المبادرة المساعد للشؤون التعليمية بمكتب الغرب الدكتور عبد الله الزهراني، ولمساعده للشؤون المدرسية وكافة مشرفي المكتب وقادة المدارس والطلاب على جهودهم المميزة في إبراز هذه المبادرة المجتمعية وتفعيلها ميدانياُ بالشكل المأمول.