مدير جوازات منطقة نجران يقف على سير العمل بإدارة جوازات محافظة شرورة

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قام مدير جوازات منطقة نجران اللواء د. سليمان بن صالح السليمان، بجولة تفقدية لإدارة جوازات محافظة شروره ، للوقوف على سير العمل ومتابعة ما تقدمة الجوازات من خدمات للمواطنين والمقيمين في المحافظة.

وكان في استقباله مدير إدارة جوازات محافظة شرورة، الرائد ماجد بن أحمد الشعفي ومنسوبي الادارة، واطلع السليمان على سير عمل الادارة واطمأن على ما تقدمه من خدمات لأهالي المحافظة.

وفي نهاية الجولة حث اللواء السليمان العاملين بجوازات المحافظة على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين