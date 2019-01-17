أفريقي يصيب مواطناً بطلقات نارية في «فيفاء»

المناطق_فيفاء

أُصيب مواطن بطلقات نارية، عصر أمس الثلاثاء، أطلقها مجهول كان يلتحف بمحرمة كبيرة تغطي جسده بالكامل، بحي الغميرة في فيفاء.

وفي التفاصيل، قام مجهول أفريقي بإطلاق النار على المواطن؛ مما أدى لإصابته، فيما تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح شقيق المصاب أن أخاه عسكري مرابط في الحد الجنوبي، وبعد خروجه من منزله الواقع بحي الغميرة بآل شراحيل في فيفاء، فوجئ بأحد الأفارقة وهو يمشي إلى جانب الطريق متلحفاً بالمحرمة”.

وأضاف: “رأى أخي بحوزته كشافاً كبيراً، فأراد أن يفتش هذا الشخص، وأثناء الطلب منه أن يكشف المحرمة بدأ المجهول بالارتباك، فقام بكشف المحرمة عنه، وكان يحمل سلاحاً، وقام بإطلاق النار بشكل عشوائي، وأصاب أخي بطلقتين، ولاذ بالفرار”.