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غرفة القصيم تنهي الإستعدادات لإنطلاقة جائزة الشاب العصامي بدورتها العاشرة

غرفة القصيم تنهي الإستعدادات لإنطلاقة جائزة الشاب العصامي بدورتها العاشرة

منطقة القصيم
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غرفة القصيم تنهي الإستعدادات لإنطلاقة جائزة الشاب العصامي بدورتها العاشرة

غرفة القصيم تنهي الإستعدادات لإنطلاقة جائزة الشاب العصامي بدورتها العاشرة
http://almnatiq.net/?p=681190
المناطق_بريدة

أنهت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم من خلال اجتماعها الثاني
الاستعدادات النهائية لفتح باب الترشح لجائزة الشاب العصامي بدورتها العاشرة .
عضو مجلس الإدارة الأستاذ : عبدالاله الشريدة عضو لجنة التحكيم أكد على حرص ومتابعة واهتمام سمو أمير المنطقة وضرورة التحضير لها بما يتواكب وأبعادها الإيجابية على جيل الشباب والشابات …
مبيناً في هذا الصدد طموحات الغرفة التجارية
في المنطقة تفيذاً لتطلعات سموه الكريم ، ورغبة سمو نائبه ..
الجدير بالذكر بأن موعد البدء بالتقديم للجائزة هو الأحد ١٤ جمادي الأول عبر منصة إلكترونية تطلقها الغرفة .

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