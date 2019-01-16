أنهت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم من خلال اجتماعها الثاني
الاستعدادات النهائية لفتح باب الترشح لجائزة الشاب العصامي بدورتها العاشرة .
عضو مجلس الإدارة الأستاذ : عبدالاله الشريدة عضو لجنة التحكيم أكد على حرص ومتابعة واهتمام سمو أمير المنطقة وضرورة التحضير لها بما يتواكب وأبعادها الإيجابية على جيل الشباب والشابات …
مبيناً في هذا الصدد طموحات الغرفة التجارية
في المنطقة تفيذاً لتطلعات سموه الكريم ، ورغبة سمو نائبه ..
الجدير بالذكر بأن موعد البدء بالتقديم للجائزة هو الأحد ١٤ جمادي الأول عبر منصة إلكترونية تطلقها الغرفة .
غرفة القصيم تنهي الإستعدادات لإنطلاقة جائزة الشاب العصامي بدورتها العاشرة
أنهت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم من خلال اجتماعها الثاني
التعليقات (٠) اضف تعليق