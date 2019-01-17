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أمير منطقة جازان يعزي بوفاة شيخ القواسمة بمحافظة أبو عريش..

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة شيخ القواسمة بمحافظة أبو عريش..

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أمير منطقة جازان يعزي بوفاة شيخ القواسمة بمحافظة أبو عريش..

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة شيخ القواسمة بمحافظة أبو عريش..
http://almnatiq.net/?p=681191
المناطق_فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , التعازي والمواساة لأسرة القاسم في وفاة شيخ القواسمة بالحي الشمالي بمحافظة أبو عريش الشيخ إبراهيم بن أحمد القاسم ، الذي وافته المنية يوم امس الأول اثر معاناة مع المرض .

ونقل تعازي سموه إلى اسرة وذوي الفقيد ، مدير عام مكتب أمير منطقة جازان أ. تريحيب بن عماش بن حفيظ.

سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته, وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبها أعربت أسرة القاسم عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة جازان, على تعزيته ومشاركته لهم في مصابهم بفقيدهم, سائلين الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء.

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