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بعد أيام من نقله لأحد مستشفيات الرياض.. الكشف عن تفاصيل خطيرة بشأن طالب حفر الباطن!

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بعد أيام من نقله لأحد مستشفيات الرياض.. الكشف عن تفاصيل خطيرة بشأن طالب حفر الباطن!

بعد أيام من نقله لأحد مستشفيات الرياض.. الكشف عن تفاصيل خطيرة بشأن طالب حفر الباطن!
http://almnatiq.net/?p=681196
المناطق_الرياض

توفي طالب الصف الأول الابتدائي بإحدى المدارس الأهلية بمحافظة حفر الباطن، الذي كان قد تعرض للدهس من الحافلة التي أقلَّته من المدرسة لمنزله يوم الأربعاء قبل الماضي. وذلك بعد أيام من نقله لأحد المستشفيات المتخصصة بالرياض.

وأعلن عبدالله العمري وفاة شقيقه متأثرًا بالإصابة الخطيرة جراء حادث الدهس الذي تعرض له من سائق الحافلة التي أقلّته للمنزل. وأُدِّيت الصلاة عليه ظهر يوم أمس الأربعاء بجامع الملك فهد بمدينة الخبر.

وكان الطالب بدر العمري (6 سنوات) يدرس بالصف الأول الابتدائي، ووقعت حادثة الدهس الأسبوع الماضي بعد أن عاد به باص المدرسة.

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