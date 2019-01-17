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منظمة أمريكية تتهم نظام قطر بدعم إرهاب جماعة طالبان

منظمة أمريكية تتهم نظام قطر بدعم إرهاب جماعة طالبان
http://almnatiq.net/?p=681204
المناطق-الرياض

كشف منظمة “Judicial Watch” الأمريكية، أن الإرهابيين في جوانتانامو الذين أطلق سراحهم من قبل الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما” مقابل أسير من الجيش الأمريكي انضموا إلى العمل بالمكتب السياسي لطالبان في قطر، في خطوة عززت عمليات حركة طالبان الإرهابية.
وذكر الموقع الأمريكي أن المتهمين الخمسة الذين أطلق سراحهم من السجن العسكري الأمريكي في جنوب شرق كوبا، كانوا قد واجهوا اتهامات بتولي مناصب ذات أهمية كبيرة في طالبان، منها رئيس أركان جيش طالبان، ونائب وزير طالبان لشؤون المخابرات، إلى الدرجة التي وصلت إلى وصف أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للإرهابيين الذين تم إطلاق سراحهم بـ”فريق الأحلام لطالبان”.
يشار إلى ان ما قام به أوباما من اطلاقه لهؤلاء المتهمين كان انتهاكا للقانون الأمريكي والقواعد الرسمية المحددة للبيت الأبيض، بل ويعد انتهاكاً خطيرا للغاية.

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