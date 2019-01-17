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وزير الطاقة الروسي يلتقي معالي وزير الطاقة في دافوس الأسبوع المقبل

وزير الطاقة الروسي يلتقي معالي وزير الطاقة في دافوس الأسبوع المقبل
http://almnatiq.net/?p=681207
المناطق-الرياض

نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الخميس عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله إنه يعتزم لقاء معالي وزير الطاقة الأستاذ خالد الفالح على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الأسبوع القادم.
ومن المقرر أن ينعقد المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو مؤتمر سنوي يجمع قادة السياسة والأعمال، في الفترة من 23 وحتى 26 يناير كانون الثاني في منتجع التزلج السويسري.

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