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القتل قصاصاً بجانٍ قتل آخر بسكين في مكة

القتل قصاصاً بجانٍ قتل آخر بسكين في مكة
http://almnatiq.net/?p=681212
المناطق_مكة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة وفيما يلي نص البيان :

أقدم / عبدالله بن حجري بن جابر المولد – سعودي الجنسية – على قتل / سلطان بن ضيف الله بن نوار البقمي – سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته وذلك بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالله بن حجري بن جابر المولد – سعودي الجنسية- اليوم الخميس 11 /5 /1440 هـ بمدينة مكة المكرمة في منطقة مكة المكرمة.

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