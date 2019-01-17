أمين (جيبكا).. الجبيل الصناعية مركز عالمي لإنتاج البتروكيماويات ونموذج حي للمدن الصناعية

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استقبل سعادة الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي صباح امس الأربعاء بمدينة الجبيل الصناعية الأمين العام للاتحاد الخليجي لمصنّعي البتروكيماويات والكيماويات ( جيبكا) الدكتور عبدالوهاب السعدون حيث بحث مع الرئيس التنفيذي إمكانية إقامة فعاليات متخصصة لخدمة الصناعة بمدينة الجبيل الصناعية.

عقب ذلك قام الأمين العام للاتحاد الخليجي لمصنّعي البتروكيماويات والكيماويات ( جيبكا) بأخذ جولة على مركز الملك عبدالله الحضاري والاطلاع علي التجهيزات المتطورة والإمكانيات الاحترافية التي تملكها الهيئة الملكية في استضافة المؤتمرات الدولية والفعاليات.

من جانبه قال الأمين العام للاتحاد الخليجي لمصنّعي البتروكيماويات والكيماويات ( جيبكا) الدكتور عبدالوهاب السعدون “إن مدينة الجبيل الصناعية أنموذج حي للمدن الصناعية التي تقام فيها منشأت اقتصادية بل أصحبت مكان رائع وبيئة جاذبة للسكن وحياة كريمة”.

واضاف الأمين العام لجيبكا ان هذه المدينة اضحت الأن مركز عالمي لإنتاج البتروكيماويات متجاوزة كل التحديات التي واجهتها لتزخر الأن بالعديد من المنشأت الصناعية ،والمرافق السكنية، والأسواق، بالإضافة إلى البنية التحتية المتكاملة .

وأشار الدكتور السعدون إلى إن مركز الملك عبدالله الحضاري يملك العديد من التجهيزات المتطورة والرائعة”.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق “الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)” في عام 2006 كمنظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي تتبنى الاهتمامات المشتركة للشركات الأعضاء في الاتحاد العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها.