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بدء اجتماعات بين ممثلي الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية في الأردن

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بدء اجتماعات بين ممثلي الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية في الأردن

بدء اجتماعات بين ممثلي الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية في الأردن
http://almnatiq.net/?p=681222
المناطق_وكالات

بدء اليوم في العاصمة الأردنية عمان ، اجتماعا بين ممثلي الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية المدعومة من إيران ، لمتابعة تنفيذ إتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً، برئاسة نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، معين شريم.

ومن المتوقع أن يتم خلال اللقاء، مناقشة آلية تنفيذ الإتفاق، ومغالطات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في هذا الملف ، وتعمدهم عرقلة تنفيذ اتفاق السويد.

وكان رئيس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين، عن الحكومة اليمنية هادي هيج ، أكد أن لقائه أمس الأربعاء مع نائب المبعوث الأممي “كان مثمراً”، وأضاف: أبدينا وجهة نظرنا في استكمال تبادل الافادات وإعادة جدولة الاتفاق بما يتناسب مع الاتفاقية.

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