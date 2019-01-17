مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل يتفقد عدد من الفروع بالمحافظات

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قام مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح بن محمد العيّاد يرافقه مساعده لقطاع العمل صالح الاحمري في زيارات تفقديه لقطاع محافظة الغزالة ومحافظة الحائط ومركز الحليفة لمتابعة سير العمل ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وسير اعمال برنامج التوطين في تلك المحافظات

مطلعا على سير العمل بالإدارات الخدمية في المحافظات التابعة للمنطقة…

واستمع خلال جولته التفقدية لمنسوبيها واحتياجاتهم المهمة وسير العمل ومتابعة جوانب برنامج التوطين الوطني .

وقد أكد العياد أن الجميع هنا وضعوا من قبل ولاة الأمر من أجل خدمة المواطن في الدرجة الأولى ويجب على الجميع أداء ما أوكل إليهم بكل أمانة والانضباط وإنجاز معاملات المواطنين والنظر فيها سريعا ..

مثنيا علی جهود الزملاء لكل ما يكفل في تطوير وتيرة الخدمات المقدمه للمواطنين داعياً الله للجميع التوفيق والسداد .