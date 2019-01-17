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“التجارة” تداهم مستودع في الرياض يحوي ما يزيد عن ربع مليون مستحضر تجميلي مغشوش

“التجارة” تداهم مستودع في الرياض يحوي ما يزيد عن ربع مليون مستحضر تجميلي مغشوش

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“التجارة” تداهم مستودع في الرياض يحوي ما يزيد عن ربع مليون مستحضر تجميلي مغشوش

“التجارة” تداهم مستودع في الرياض يحوي ما يزيد عن ربع مليون مستحضر تجميلي مغشوش
http://almnatiq.net/?p=681228
المناطق - واس

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار بمساندة الحملة الأمنية المشتركة أكثر من 260 ألف منتج من مستحضرات التجميل المغشوشة، منها، 1652 صنف غير مدرجة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك في عملية محكمة وعبر رصد وترقب دقيق من رجال الرقابة في أحد المستودعات بمدينة الرياض.
وقادت هذه الضبطية رجال الرقابة بالوزارة لتتبع نقاط التوزيع التي اتضح بأن القائمين على المستودع يقومون بتوزيعها في المنطقة الشرقية عبر فروع لمتجر يتبع له المستودع المضبوط في الرياض، وتم خلالها ضبط أكثر من 77 ألف منتج من مستحضرات التجميل.
كما داهمت الفرق الرقابية بمساندة الحملة الأمنية المشتركة أحد المستودعات جنوب مدينة الرياض، بعد عملية مراقبة وتحري، تم التأكد من خلالها أن هذا المستودع يستخدم لإنتاج مستحضرات تجميل مغشوشة، وبتفتيش المستودع عثر بداخله على أكثر من 260 ألف من مستحضرات التجميل المخالفة والمغشوشة، وبناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها بعد ضبط المستودع، قامت الفرق الرقابية للوزارة بالوقوف على فروع لمتجر تجميلي بالدمام والخبر يتبع له المستودع المضبوط في الرياض، حيث تم ضبط وحجز أكثر من 77 ألف منتج من مستحضرات التجميل المخالفة للمواصفات والمقلدة لعلامات تجارية معروفة، وتمت مصادرة جميع الكميات واستدعاء المخالفين لمقر الوزارة للاستماع لأقولهم قبل إحالة القضية للنيابة العامة.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة جولاتها الرقابية على المستودعات وجميع المنشآت التجارية للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع غير مطابقة أو مقلدة أو مغشوشة، ويتم تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، حيث يعد بيع أي منتجات مخالفة للنظام مخالفة تستوجب إيقاع غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معاً مع إغلاق المنشأة، بالإضافة إلى نشر ملخص الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة، وذلك عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.

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