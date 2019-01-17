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مقتل المطلوب رقم 19 للتحالف في ظروف غامضة

مقتل المطلوب رقم 19 للتحالف في ظروف غامضة
http://almnatiq.net/?p=681231
المناطق - متابعات

أكدت مصادر متطابقة في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الخميس، مقتل قائد القوات الجوية السابق المعين من قبل ميليشيات الحوثي، والمطلوب رقم 19 للتحالف العربي، اللواء إبراهيم علي الشامي، في ظروف غامضة.

وبحسب المصادر، فإن جثة الشامي، وهو المسؤول الأول عن إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في ميليشيات الحوثي، وصلت إلى إحدى مستشفيات صنعاء وسط تكتم شديد من قبل الحوثيين على خبر مقتله.

وذكرت مصادر مطلعة أن اللواء الشامي، الذي أقيل من منصبه قبل أشهر قليلة بقرار غير معلن ضمن صراعات النفوذ بين أجنحة ميليشيات الحوثي، كان خاضعا للإقامة الجبرية بأوامر مباشرة من زعيم المتمردين، عبد الملك الحوثي، دون معرفة الأسباب.

ورجحت المصادر أن الشامي تعرض للتصفية من قبل قيادات حوثية أخرى.

وأدرج التحالف العربي الشامي ضمن قائمة 40 إرهابيا حوثيا مطلوبا، واحتل الرقم 19، وتم رصد 10 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات عنه.

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