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نائب مدير شرطة منطقة الرياض يكرم عدداً من منسوبي شرطة المنطقة

نائب مدير شرطة منطقة الرياض يكرم عدداً من منسوبي شرطة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=681243
المناطق - الرياض
بناءً على توجيه معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي، كرَّم نائب مدير شرطة منطقة الرياض سعادة اللواء سعد بن عبدالرحمن المجيول عدداً من منسوبي شرطة منطقة الرياض ممن كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية مؤخراً, ونقل لهم خلال ذلك تحيات معالي مدير الأمن العام وشكره وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة.
وثمن بهذه المناسبة سعادة نائب مدير شرطة منطقة الرياض لمعالي مدير الأمن العام دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي شرطة منطقة الرياض, ومؤكداً عزم رجال الأمن المخلصين على المضي قدماً في تأدية مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانه في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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