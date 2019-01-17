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“الغذاء والدواء” تحذر من 3 منتجات لفرد الشعر لاحتوائها على نسبة عالية من “فورمالدهيد”

“الغذاء والدواء” تحذر من 3 منتجات لفرد الشعر لاحتوائها على نسبة عالية من “فورمالدهيد”
http://almnatiq.net/?p=681246

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء, من ثلاثة منتجات لفرد الشعر، بسبب احتوائها على نسبة عالية من مادة “فورمالدهيد”.
وأوضحت الهيئة أنها جمعت وحللت عينات من منتجات فرد الشعر المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء ثلاثة منتجات على نسبة عالية
من مادة “فورمالدهيد” تجاوزت الحد المسموح بها في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقمSFDA.CO/GSO 1943:2016 ، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من مادة “فورمالدهيد” يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.
ويحمل المنتج الأول اسم ” Brasil cacau professional 2 ” صُنع في البرازيل برقم تشغيلة (0318027H) وتاريخ صلاحية 2021/03.
أما المنتج الثاني فهو ” Brazilian Blowout Acai Professional Original smoothing solution step 2″ صُنع في الولايات المتحدة الأمريكية.
فيما يحمل المنتج الثالث اسم “Salon Pro Brazil ultra advanced Brazilian Keratin 4 in 1 volume reducer ” وصُنع في البرازيل برقم تشغيلة (003) وتاريخ صلاحية 2019/11.
ونصحت “الهيئة” المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.
وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب هذه المنتجات من الأسواق ومنع دخولها، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء, الراغبين بالاطلاع على المزيد من المعلومات عن المنتجات التي حذّرت منها زيارة موقعها الالكتروني: www.sfda.gov.sa

 

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