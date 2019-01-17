احدث الأخبار

نائب أمير جازان يستقبل مدير الأحوال المدنية المعين بالمنطقة
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة مكة يلتقي مدير جامعة الطائف
أبرز المواد
 مدير الامن العام يستقبل معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب
أبرز المواد
 “البيئة” تحظر مؤقتاً استيراد البصل المصري بسبب تلوثه بمتبقيات المبيدات
أبرز المواد
 الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين
أبرز المواد
 مركز المعلومات الوطني و(8) جهات أخرى يعكفون على اعتماد الرقم المبتدئ بـ (7) هوية موحدة للمنشآت غير الحكومية
أبرز المواد
 كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد تقيم ملتقى طلاب وطالبات الامتياز بمشاركة مختصين من القطاعين العام والخاص
منطقة عسير
 فريق طبي متخصص بمستشفى خميس مشيط العام ينقذ طفل من العمى
منطقة عسير
 خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد تبدأ تدريب الدفعة الأولى من الملتحقين ببرنامج تأهيل المحامين المنتهي بالترخيص
منطقة عسير
 “الغذاء والدواء” تحذر من 3 منتجات لفرد الشعر لاحتوائها على نسبة عالية من “فورمالدهيد”
أبرز المواد
 نائب مدير شرطة منطقة الرياض يكرم عدداً من منسوبي شرطة المنطقة
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
أبرز المواد
نائب أمير جازان يستقبل مدير الأحوال المدنية المعين بالمنطقة

نائب أمير جازان يستقبل مدير الأحوال المدنية المعين بالمنطقة

أبرز المواد
نائب أمير منطقة مكة يلتقي مدير جامعة الطائف

نائب أمير منطقة مكة يلتقي مدير جامعة الطائف

أبرز المواد
مدير الامن العام يستقبل معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

مدير الامن العام يستقبل معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

أبرز المواد
“البيئة” تحظر مؤقتاً استيراد البصل المصري بسبب تلوثه بمتبقيات المبيدات

“البيئة” تحظر مؤقتاً استيراد البصل المصري بسبب تلوثه بمتبقيات المبيدات

أبرز المواد

خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد تبدأ تدريب الدفعة الأولى من الملتحقين ببرنامج تأهيل المحامين المنتهي بالترخيص

خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد تبدأ تدريب الدفعة الأولى من الملتحقين ببرنامج تأهيل المحامين المنتهي بالترخيص
http://almnatiq.net/?p=681253
المناطق - أبها

بدأت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر مؤخرًا، تدريب الدفعة الأولى من الملتحقين ببرنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة وذلك في ضوء اتفاقية الشراكة والتعاون بين جامعة الملك خالد ووزارة العدل ممثلة في مركز التدريب العدلي بالتعاون مع شركة علم .وأوضح سعادة عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر علوان عقيل إلى أن الهدف من مسار الدبلوم ومسار الدورات التدريبية ردم فجوة الخبرة من خلال إدماج المتدرب في خبرات حقيقية من خلال بيئة افتراضية وواقعية تهيئة لدخول سوق العمل و لسد الاحتياج من الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في مهنة المحاماة.

وحول مميزات البرنامج أكد عقيل على أن البرنامج يتميز بأنه منتهي بالحصول على رخصة المحاماة، ويعد برنامج نظري وعملي وفق منهجية علمية وتدريب احترافي، يسعى إلى تحقيق جودة في المخرجات، بالإضافة إلى توفير بيئة مميزة للمتدربين، وتنوع في مسارات التأهيل لتلبية كافة احتياجات وظروف المتقدمين، كما يشمل عددًا من أدوات التطوير المهني المختلفة كحلقات النقاش والتدريب والمحاكاة والبحث الإجرائي والقراءات الموجهة، مؤكدًا على أنه تم استقطاب نخبة من أعضاء هيئة التدريس المميزين بجامعة الملك خالد من كلية الأعمال وكلية الشريعة وأصول الدين بالإضافة إلى خبراء العدل والقضاء في وزارة العدل و مركز التدريب العدلي .

كما يحظى البرنامج بالإشراف المباشر من مركز التدريب العدلي بوزارة العدل بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ويمتاز البرنامج بتنوع مسارات التأهيل لتلبية كافة احتياجات وظروف المتقدمين، إضافة إلى تنوع بيئات التطبيق في كل من المحاكم ومكاتب المحاماة والشركات.

فيما تتعدد مسارات البرنامج لتشمل المسار المهني ومدته ثلاث سنوات  لمؤهل البكالوريوس بحيث يتم في السنة الأولى دراسة لمدة فصلين دراسيين تركز على الجانب المعرفي بمعدل (16) ساعة في كل فصل و يشمل (9) مقررات دراسية، وفي السنة الثانية دورات تدريبية قصيرة تركز على الجانب المهارى، وتشتمل السنة الثالثة على تطبيق عملي ينفذ في (المحاكم الشرعية – الإدارات القانونية – مكاتب المحاماة )، وفي نهاية البرنامج يحصل المتدرب على شهادة اجتياز البرنامج مع شهادة دبلوم محاماة بالإضافة لشهادة لكل دورة تدريبية يحضرها، على أن يتواصل المتدرب مع الإدارة العامة للمحاماة لاستيفاء بقية الشروط للحصول على رخصة المحاماة .

يذكر أنه تم إغلاق التسجيل لهذا الفصل الدراسي، وسيتاح التسجيل للفصل القادم بدءًا من الـ18 ذو القعدة القادم.

روابط ذات صلة

كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد تقيم ملتقى طلاب وطالبات الامتياز بمشاركة مختصين من القطاعين العام والخاص

كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد تقيم ملتقى طلاب وطالبات الامتياز بمشاركة مختصين من القطاعين العام والخاص
فريق طبي متخصص بمستشفى خميس مشيط العام ينقذ طفل من العمى

فريق طبي متخصص بمستشفى خميس مشيط العام ينقذ طفل من العمى
محافظة محايل تحتضن فعاليات “صدر الكرامة” برعاية أمير عسير

محافظة محايل تحتضن فعاليات “صدر الكرامة” برعاية أمير عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*