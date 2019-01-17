خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد تبدأ تدريب الدفعة الأولى من الملتحقين ببرنامج تأهيل المحامين المنتهي بالترخيص

المناطق - أبها

بدأت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر مؤخرًا، تدريب الدفعة الأولى من الملتحقين ببرنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة وذلك في ضوء اتفاقية الشراكة والتعاون بين جامعة الملك خالد ووزارة العدل ممثلة في مركز التدريب العدلي بالتعاون مع شركة علم .وأوضح سعادة عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر علوان عقيل إلى أن الهدف من مسار الدبلوم ومسار الدورات التدريبية ردم فجوة الخبرة من خلال إدماج المتدرب في خبرات حقيقية من خلال بيئة افتراضية وواقعية تهيئة لدخول سوق العمل و لسد الاحتياج من الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في مهنة المحاماة.

وحول مميزات البرنامج أكد عقيل على أن البرنامج يتميز بأنه منتهي بالحصول على رخصة المحاماة، ويعد برنامج نظري وعملي وفق منهجية علمية وتدريب احترافي، يسعى إلى تحقيق جودة في المخرجات، بالإضافة إلى توفير بيئة مميزة للمتدربين، وتنوع في مسارات التأهيل لتلبية كافة احتياجات وظروف المتقدمين، كما يشمل عددًا من أدوات التطوير المهني المختلفة كحلقات النقاش والتدريب والمحاكاة والبحث الإجرائي والقراءات الموجهة، مؤكدًا على أنه تم استقطاب نخبة من أعضاء هيئة التدريس المميزين بجامعة الملك خالد من كلية الأعمال وكلية الشريعة وأصول الدين بالإضافة إلى خبراء العدل والقضاء في وزارة العدل و مركز التدريب العدلي .

كما يحظى البرنامج بالإشراف المباشر من مركز التدريب العدلي بوزارة العدل بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ويمتاز البرنامج بتنوع مسارات التأهيل لتلبية كافة احتياجات وظروف المتقدمين، إضافة إلى تنوع بيئات التطبيق في كل من المحاكم ومكاتب المحاماة والشركات.

فيما تتعدد مسارات البرنامج لتشمل المسار المهني ومدته ثلاث سنوات لمؤهل البكالوريوس بحيث يتم في السنة الأولى دراسة لمدة فصلين دراسيين تركز على الجانب المعرفي بمعدل (16) ساعة في كل فصل و يشمل (9) مقررات دراسية، وفي السنة الثانية دورات تدريبية قصيرة تركز على الجانب المهارى، وتشتمل السنة الثالثة على تطبيق عملي ينفذ في (المحاكم الشرعية – الإدارات القانونية – مكاتب المحاماة )، وفي نهاية البرنامج يحصل المتدرب على شهادة اجتياز البرنامج مع شهادة دبلوم محاماة بالإضافة لشهادة لكل دورة تدريبية يحضرها، على أن يتواصل المتدرب مع الإدارة العامة للمحاماة لاستيفاء بقية الشروط للحصول على رخصة المحاماة .

يذكر أنه تم إغلاق التسجيل لهذا الفصل الدراسي، وسيتاح التسجيل للفصل القادم بدءًا من الـ18 ذو القعدة القادم.