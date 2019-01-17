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فريق طبي متخصص بمستشفى خميس مشيط العام ينقذ طفل من العمى

فريق طبي متخصص بمستشفى خميس مشيط العام ينقذ طفل من العمى
http://almnatiq.net/?p=681256
المناطق - خميس مشيط
نجح – بفضل الله – فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام في إنقاذ طفل من العمى إثر تعرضه لإلتهابات تسببت في نشوء خراج  في محجر العين .
وفي التفاصيل فقد حضر الطفل والذي يبلغ من العمر ٨ سنوات إلى طوارئ المستشفى وهو يعاني من إلتهاب بالجيوب الأنفية والذي تسبب بحدوث خراج في محجر العين اليمنى وتم عمل أشعة مقطعية وتشخيص وجود خراج بمحجر العين حيث تم نقل الطفل مباشرة إلى قسم العمليات وعمل تنظيف للجيوب الأنفية وإزالة الخراج من العين عن طريق جراحة المناظير وخرج الطفل بدون أي مضاعفات وهو يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد .
وترأس الفريق الطبي الدكتور محمد الأحمري كبير استشاريي الأنف والأذن والحنجرة ورئيس القسم بالإضافة إلى الدكتورة خلود عسيري والدكتور حسن سفنجة أخصائي التخدير .
الجدير بالذكر أن هذه الحالة تعتبر من الحالات الخطرة والحرجة إذا لم تتم معالجتها والتي قد تؤدي إلى فقدان البصر وانتقال الخراج إلى الدماغ .

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