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كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد تقيم ملتقى طلاب وطالبات الامتياز بمشاركة مختصين من القطاعين العام والخاص

كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد تقيم ملتقى طلاب وطالبات الامتياز بمشاركة مختصين من القطاعين العام والخاص

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كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد تقيم ملتقى طلاب وطالبات الامتياز بمشاركة مختصين من القطاعين العام والخاص

كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد تقيم ملتقى طلاب وطالبات الامتياز بمشاركة مختصين من القطاعين العام والخاص
http://almnatiq.net/?p=681259
المناطق - أبها

أقامت كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد مؤخراً ملتقى طلاب وطالبات الامتياز والمتوقع تخرجهم من المستوى العاشر، وذلك بحضور عميد الكلية الدكتور عبدالرحمن الصيعري ومشاركة عدد من الجهات المختصة في مجال الصيدلة للحديث عن أهمية فترة الامتياز في مسيرة طلاب وطالبات الصيدلة والمجالات المكملة والمتعلقة بتخصصهم.

حيث أكد عميد كلية الصيدلة على أهمية فترة الامتياز وتنمية قدرات الطلاب والطالبات على اكتساب المعلومات و المهارات التي تؤهل الطالب لسوق العمل، كما قدم ضيف اللقاء عميد عمادة التعليم الالكتروني ضيف اللقاء الدكتور فهد الاحمري عرضًا مرئيًا يتناول مهارات التفكير التصميمي لصيادلة المستقبل، مشيرًا إلى كيفية استخدام هذه المهارة  لتطوير مهنة الصيدلة.

كما تم خلال الملتقى تقديم محاضرة علمية للدكتور ماجد أبو زيد من مستشفى خميس مشيط العام محاضرة تناول فيها مدى أهمية تطبيق الجودة و سلامة المرضى  في المستشفيات، إضافة إلى تقديم الدكتور مصطفى سمير لمحة عن انواع الفترات التدريبية بوحدة العناية المركزة ووحدة أمراض القلب و وحدة الأمراض النفسية والامراض المعدية لطلاب وطالبات الصيدلة، وفي نفس السياق تحدثت الخريجة أسماء آل صادق عن تجربتها في فترة التدريب والمكتسبات التي اكتسبتها خلال تلك الفترة.

من جهة أخرى شاركت شركة النهدي الطبية الملتقى للحديث عن أهمية القطاع الخاص في تقديم الرعاية الطبية للمجتمع، إضافة إلى تقديم وكيل كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد الدكتور محمد الغزواني نبذة عن أهم سياسات التدريب و بعض الارشادات التي تهم المتدرب خلال فترة التدريب.

وفي نهاية اللقاء كرم عميد الكلية المتحدثين والمشاركين، إضافة إلى تسليم بطاقات البدء في التدريب للطلاب والطالبات متمنينًا لهم التوفيق والسداد.

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