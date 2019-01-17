الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين

المناطق - وكالات

أطلقت الشرطة السودانية، اليوم الخميس، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكومة كانوا يسيرون نحو القصر الرئاسي في الخرطوم، بحسب ما أفاد شهود لـ وكالة فرانس برس.

وأفاد ناشطون وفقا لـ”العربية”، أن اعتقالات واسعة تمت بصفوف المتظاهرين.

وكان المتظاهرون تجمعوا في وسط العاصمة قبل التوجه إلى مقر الرئاسة، وتدخلت الشرطة لتفريقهم.

من جانبها، طالبت الأمم المتحدة، الحكومة السودانية بحماية حقوق المتظاهرين، وعدم استخدام القوة المفرطة.

وكان التحالف المعارض أعلن، الثلاثاء، عن تظاهرة حاشدة ستتجه، اليوم الخميس، إلى القصر الرئاسي بالتزامن مع مواكب مماثلة في عدد من مدن البلاد.

ويهدف الموكب، بحسب البيان، إلى تسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

يذكر أن الرئيس السوداني، عمر البشير، كان أكد خلال خطاب ألقاه أمام تجمع جماهيري في دارفور قبل أيام، أن هناك أشخاصاً لا يريدون للسودان التقدم والاستقرار، لكن السودان سيتصدى لهم ويبقى صامداً.

وشدد على أن الشعب السوداني هو من له الحق في تغيير الحكومة من خلال صناديق الانتخابات.

من جانبه، قلل نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، فيصل إبراهيم، من أهمية ما يجري، واعتبر أن الحزب الحاكم مطمئن على الوضع في البلاد.