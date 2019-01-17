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مدير الامن العام يستقبل معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

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مدير الامن العام يستقبل معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

مدير الامن العام يستقبل معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب
http://almnatiq.net/?p=681272
المناطق - الرياض
استقبل معالي مدير الامن العام الفريق اول ركن / خالد بن قرار الحربي اليوم الخميس معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور/ محمد بن على كومان، مهنئنا معاليه بمناسبة صدور امر خادم الحرمين الشريفين – وفقه الله – بتعيينه مديرا للأمن العام.
وفى بداية اللقاء ، رحب معاليه بالضيف  معربا عن سعادته بهذه الزيارة ومشيدا بالتطورات التي يشهدها مجلس وزراء الداخلية العرب في شتى المجالات في ظل الدعم اللا محدود الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب حفظه الله , ومثمناً حجم التفاعل والتطور الذي يبذله المجلس لتوطيد عرى التعاون الأمني بين دول المجلس واستلهام التوجيهات الرشيدة لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب لما فيه أمان الأوطان واستقرارها , مشيداً في ذات الوقت بالدعم الذي تحظى به القطاعات الامنية بالمملكة من لدن القيادة الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين -حفظهم الله – الامر الذي ساهم في الفوز بثقه المجتمع السعودي بكافة اطيافه ، واعجاب كل من يعيش على هذا الثراء الطاهر بما تقدمه الاجهزة الامنية لتوفير الامن .

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