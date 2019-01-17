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نائب أمير منطقة مكة يلتقي مدير جامعة الطائف

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الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين

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نائب أمير منطقة مكة يلتقي مدير جامعة الطائف

نائب أمير منطقة مكة يلتقي مدير جامعة الطائف
http://almnatiq.net/?p=681275
المناطق - جدة

التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان.
وخلال اللقاء هنأ الدكتور زمان، الأمير بدر بن سلطان بثقة ولاة الأمر، وأطلع سموه على المشاريع الجامعية والتي يجري تنفيذها حاليا وفي مقدمتهاالمدينة الجامعية بسيسد ، واستمع أيضا إلى شرح عن التخصصات التي استحدثتها الجامعة ومن أبرزها تخصصي الهندسة الصناعية والهندسة المعمارية للطالبات، والتصميم الداخلي والفنون للطلاب.
كما استعرض سموه البرامج الجديدة للجامعة والتي تم اطلاقها لتتواءم مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل وتواكب رؤية المملكة 2030.

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