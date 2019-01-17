الجودة وقياس الأداء بتعليم حائل تنفذ أتمتة ملفات الإنجاز وتوثيقها

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نفذت إدارة الجودة وقياس الأداء بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ورشة عمل تحت عنوان ” أتمتة ملفات الإنجاز وتوثيقها الكترونياً ” لمنسقي الجودة في الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس بالمنطقة وذلك في قاعة الأمير فيصل بن عبدالله للبنين وقاعة النشاط اللامنهجي للبنات اليوم الخميس.

تهدف الورشة إلى تعزيز الممارسات الالكترونية في التعليم وأتمتة الأعمال والإنجازات بطريقة مواكبة للتطور الالكتروني واستغلال التقنية في تسهيل الأعمال وتلبية احتياجات الموظف والتعرف على أحدث البرامج وأهمها التي تستخدم لتوثيق الأعمال.

من جهة أخرى وضح مشرف إدارة الجودة الدكتور زياد العتيق معنى الأتمته وبعض البرامج التي تستخدم كما قام بتدريب منسقي ومنسقات الإدارات والمكاتب والمدارس على بعض البرامج التي يمكن استخدامها في أتمتة ملفات الانجاز واختتم الورشة بالإجابة على استفسارات المنسقين والمنسقات

أكدت مديرة إدارة الجودة وقياس الأداء الأستاذ هند الفقيه على ضرورة مثل هذه البرامج في الميدان التعليمي لما فيه من توثيق الأعمال والمنجزات بأسلوب سهل وعملي