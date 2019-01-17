نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام البريد السعودي المعين بالمنطقة

جازان - فضة عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام البريد السعودي بمنطقة جازان محمد بن حبيب برعي , بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للبريد السعودي بمنطقة جازان.

وفي مستهل اللقاء رحّب سمو نائب أمير منطقة جازان بمدير عام البريد السعودي بجازان المعين , متمنياً له التوفيق في مهام عمله.

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واستمع سموه، إلى شرح عن البرامج التي تعمل عليها مؤسسة البريد السعودي منها ، برنامج التواصل مع الجهات الحكومية, وبرنامج العنوان الوطني الموحد وغيرها من البرامج التي من شأنها خدمة المواطنين, والمقيم بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030, منوّهاً بالدور الذي يقوم به البريد السعودي بالمنطقة وما يقدمه من خدمات للمجتمع.

ووجه سموه بأهمية متابعة مؤشرات جودة الخدمات ، بما يضمن دفع عجلة الحكومة الإلكترونية ، مشيداً بالتطور السريع والدور الذي يقوم به البريد السعودي بالمنطقة وما يقدمه من خدمات للجهات الحكومية والمجتمع.