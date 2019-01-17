احدث الأخبار

تفعيل جائزة وعي بتخصصي الطائف والرعاية المنزلية تفعل خدماتها الصحية والعلاجية بيومها السعودي
منطقة مكة المكرمة
 “العمل والتنمية الاجتماعية” ونظيرتها الكينية يوقعان المحضر النهائي لبدء استقدام العمالة من نيروبي
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام البريد السعودي المعين بالمنطقة
أبرز المواد
 الجودة وقياس الأداء بتعليم حائل تنفذ أتمتة ملفات الإنجاز وتوثيقها
منطقة حائل
 الأمير أحمد بن فهد يستقبل مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية
أبرز المواد
 طرح (130) وظيفة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الرياض
أبرز المواد
 رئيس وفد الحكومة اليمنية في محادثات الأردن : اللقاءات مع وفد ميليشيات الحوثيين إيجابية
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يستقبل مدير الأحوال المدنية المعين بالمنطقة
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة مكة يلتقي مدير جامعة الطائف
أبرز المواد
 مدير الامن العام يستقبل معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب
أبرز المواد
 “البيئة” تحظر مؤقتاً استيراد البصل المصري بسبب تلوثه بمتبقيات المبيدات
أبرز المواد
 الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين
أبرز المواد
تفعيل جائزة وعي بتخصصي الطائف والرعاية المنزلية تفعل خدماتها الصحية والعلاجية بيومها السعودي

تفعيل جائزة وعي بتخصصي الطائف والرعاية المنزلية تفعل خدماتها الصحية والعلاجية بيومها السعودي

منطقة مكة المكرمة
“العمل والتنمية الاجتماعية” ونظيرتها الكينية يوقعان المحضر النهائي لبدء استقدام العمالة من نيروبي

“العمل والتنمية الاجتماعية” ونظيرتها الكينية يوقعان المحضر النهائي لبدء استقدام العمالة من نيروبي

أبرز المواد
نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام البريد السعودي المعين بالمنطقة

نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام البريد السعودي المعين بالمنطقة

أبرز المواد
الجودة وقياس الأداء بتعليم حائل تنفذ أتمتة ملفات الإنجاز وتوثيقها

الجودة وقياس الأداء بتعليم حائل تنفذ أتمتة ملفات الإنجاز وتوثيقها

منطقة حائل

تفعيل جائزة وعي بتخصصي الطائف والرعاية المنزلية تفعل خدماتها الصحية والعلاجية بيومها السعودي

تفعيل جائزة وعي بتخصصي الطائف والرعاية المنزلية تفعل خدماتها الصحية والعلاجية بيومها السعودي
http://almnatiq.net/?p=681304
الطائف - عادل الزهراني
أقامت إدارة الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف مساء أمس معرض وفعاليات اليوم السعودي للرعاية المنزلية بجوري مول بحضور مدير البرنامج الدكتور علي الزهراني ومدير الإدارة الدكتور صالح الشريف وبمشاركة أقسام التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي ومركز الغدد الصماء والسكري والعلاقات العامة وتستمر لمدة 3 أيام.
ويستهدف المعرض التعريف بإدارة الرعاية المنزلية والخدمات الصحية التي تقدمها الإدارة للمرضى بمنازلهم من خدمات طبية وعلاج طبيعي وخدمات تغذية والمختبر والتحاليل والصيدلية وغيرها من خدمات صحية وعلاجية.
وشهد المعرض خلال اليومين الماضية زيارة ما يزيد عن 675 زائر قاموا بالاطلاع على الأجنحة المشاركة التي قدم بها المكتبة الصحية التي ضمت مطبوعات توعوية وتثقيفية تناولت العديد من المواضيع الصحية لعدد من المواضيع الصحية كأساليب التغذية الصحية والوقاية من الأمراض وفحص زوار المعرض عن مرض السكري إضافة إلى قياس الضغط وأيضا تم تجهيز ركن للتعريف بجائزة وعي التي تقيم مبادرتها وزارة الصحة للعام الثالث على التوالي بمشاركة مجلس التعاون الخليجي واليمن والتي تهدف إلى تشجيع الأفراد من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي واليمن للإبداع بمحتوى توعوي في مجال الصحة عن طريق صناعة فيلم قصير أوموشن جرافيك أو صورة فوتوغرافية أو تصميم انفوجرافيك في سبيل تحفيز المجتمع على إتباع نمط حياة صحي للحد من الإصابة بالأمراض وزيادة النشاط والإنتاج الوظيفي.
والجدير بالذكر أن المعرض يضم ركن للرسم مخصص للأسر والأطفال وجانب ترفيهي للأسرة بتقديم عروض ترفيهية .

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة مكة يلتقي مدير جامعة الطائف

نائب أمير منطقة مكة يلتقي مدير جامعة الطائف
نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية

نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
القتل قصاصاً بجانٍ قتل آخر بسكين في مكة

القتل قصاصاً بجانٍ قتل آخر بسكين في مكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*