تفعيل جائزة وعي بتخصصي الطائف والرعاية المنزلية تفعل خدماتها الصحية والعلاجية بيومها السعودي

الطائف - عادل الزهراني

أقامت إدارة الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف مساء أمس معرض وفعاليات اليوم السعودي للرعاية المنزلية بجوري مول بحضور مدير البرنامج الدكتور علي الزهراني ومدير الإدارة الدكتور صالح الشريف وبمشاركة أقسام التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي ومركز الغدد الصماء والسكري والعلاقات العامة وتستمر لمدة 3 أيام.

ويستهدف المعرض التعريف بإدارة الرعاية المنزلية والخدمات الصحية التي تقدمها الإدارة للمرضى بمنازلهم من خدمات طبية وعلاج طبيعي وخدمات تغذية والمختبر والتحاليل والصيدلية وغيرها من خدمات صحية وعلاجية.

وشهد المعرض خلال اليومين الماضية زيارة ما يزيد عن 675 زائر قاموا بالاطلاع على الأجنحة المشاركة التي قدم بها المكتبة الصحية التي ضمت مطبوعات توعوية وتثقيفية تناولت العديد من المواضيع الصحية لعدد من المواضيع الصحية كأساليب التغذية الصحية والوقاية من الأمراض وفحص زوار المعرض عن مرض السكري إضافة إلى قياس الضغط وأيضا تم تجهيز ركن للتعريف بجائزة وعي التي تقيم مبادرتها وزارة الصحة للعام الثالث على التوالي بمشاركة مجلس التعاون الخليجي واليمن والتي تهدف إلى تشجيع الأفراد من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي واليمن للإبداع بمحتوى توعوي في مجال الصحة عن طريق صناعة فيلم قصير أوموشن جرافيك أو صورة فوتوغرافية أو تصميم انفوجرافيك في سبيل تحفيز المجتمع على إتباع نمط حياة صحي للحد من الإصابة بالأمراض وزيادة النشاط والإنتاج الوظيفي.

والجدير بالذكر أن المعرض يضم ركن للرسم مخصص للأسر والأطفال وجانب ترفيهي للأسرة بتقديم عروض ترفيهية .