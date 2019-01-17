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الهيئة الملكية بالتعاون مع مؤسسة جائزة الأميرة صيته تنظم ورشة عمل بعنوان (آليات تخطيط وتقويم برامج العمل الاجتماعي)

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الهيئة الملكية بالتعاون مع مؤسسة جائزة الأميرة صيته تنظم ورشة عمل بعنوان (آليات تخطيط وتقويم برامج العمل الاجتماعي)

الهيئة الملكية بالتعاون مع مؤسسة جائزة الأميرة صيته تنظم ورشة عمل بعنوان (آليات تخطيط وتقويم برامج العمل الاجتماعي)
http://almnatiq.net/?p=681307
المناطق - الجبيل الصناعية

أقامت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي ورشة عمل تخصصية تحمل عنوان (آليات تخطيط وتقويم برامج العمل الاجتماعي) قدمها الأستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث والتي استمرت على مدى يومين الثلاثاء والأربعاء 15 – 16 يناير في النادي البحري بمدينة الجبيل الصناعية وذلك  بمشاركة العديد من قيادات العمل الاجتماعي على مستوى المنطقة الشرقية .

 

واشتملت محاور الورشة المقدمة على أسس تصميم المشروعات الاجتماعية ووضع الأهداف الخاصة بها  والعلاقة بين البرامج والمشاريع والفرق بينهما ، والخصائص المتميزة لهذه البرامج والمشروعات ، بالإضافة إلى المفهوم العلمي والمهني للعمل الاجتماعي .

 

من جانبه أكد الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الأستاذ الدكتور فهد المغلوث” أن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها الهيئة الملكية بالجبيل تتميز بالشمولية ووصولها لأكبر شريحة ممكنة في مدينة الجبيل الصناعية مع الحرص على استدامة هذه البرامج على المدى الطويل .

 

وأضاف  الدكتور المغلوث قائلاً  أن هذه  الورشة هي إحدى ثمار  الاتفاقية  التي وقعت مؤخراً  بين الهيئة الملكية ومؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز والتي تهدف إلى الاستفادة من الخبرات الموجودة ، بالإضافة إلى ايماننا الشديد بأهمية ما تقدمه الهيئة الملكية من خدمات اجتماعية  للمجتمع”.

 

وفي الختام قام مدير عام الخدمات العامة بالهيئة الملكية بالجبيل الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله المسند بتكريم المشاركين بالورشة وقيادات العمل الاجتماعي  .

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