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أمير تبوك يهنئ القيادة بمناسبة موافقة صندوق الاستثمارات العامة على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة خليج نيوم وتحويل مطار نيوم إلى مطار تجاري

أمير تبوك يهنئ القيادة بمناسبة موافقة صندوق الاستثمارات العامة على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة خليج نيوم وتحويل مطار نيوم إلى مطار تجاري

أبرز المواد
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الهيئة الملكية بالتعاون مع مؤسسة جائزة الأميرة صيته تنظم ورشة عمل بعنوان (آليات تخطيط وتقويم برامج العمل الاجتماعي)

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تفعيل جائزة وعي بتخصصي الطائف والرعاية المنزلية تفعل خدماتها الصحية والعلاجية بيومها السعودي

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“العمل والتنمية الاجتماعية” ونظيرتها الكينية يوقعان المحضر النهائي لبدء استقدام العمالة من نيروبي

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أمير تبوك يهنئ القيادة بمناسبة موافقة صندوق الاستثمارات العامة على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة خليج نيوم وتحويل مطار نيوم إلى مطار تجاري

أمير تبوك يهنئ القيادة بمناسبة موافقة صندوق الاستثمارات العامة على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة خليج نيوم وتحويل مطار نيوم إلى مطار تجاري
http://almnatiq.net/?p=681310
المناطق - تبوك
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أصدق التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظهما الله – بمناسبة موافقة صندوق الاستثمارات العامة التأسيسي لنيوم على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة (خليج نيوم ) , والتوجيه بإكمال الدراسات لإطلاق أعمال الإنشاء والتطوير في الربع الأول من العام الجاري 2019 , بالإضافة إلى تحويل مطار نيوم الحالي إلى مطار تجاري يستقبل رحلات منتظمة .
وقال سمو الأمير فهد بن سلطان في برقية رفعها لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة : يشرفني بمناسبة موافقة صندوق الاستثمارات العامة التأسيسي لنيوم على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة (خليج نيوم ) , والتوجيه بإكمال الدراسات لإطلاق أعمال الإنشاء والتطوير في الربع الأول من العام الجاري 2019م , بالإضافة إلى تحويل مطار نيوم الحالي إلى مطار تجاري يستقبل رحلات منتظمة , أن ارفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولسموكم الكريم أصدق التهاني وخالص الدعوات بالتوفيق والعون لمواصلة العطاء والبذل المخلص وفق الرؤية الطموحة 2030 وبرنامج التحول الوطني نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية لما فيه الخير والنفع للوطن والمواطن.
وتابع سموه في البرقية بقوله: ” وما مباركة سموكم واعتماد هذه المرحلة من العمل إلا تأكيد صادق على المضي قدماً وعلى ارض الواقع لتنفيذ كل المشروعات التي تعزز القدرات الاقتصادية للمملكة.
سائلاً المولى القدير لسموكم مزيد من العون والتوفيق في ظل قائد المسيرة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم , والله يحفظكم ويرعاكم .

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