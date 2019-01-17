أمين عسير يفاجئ بلدية بيشة بجولة تفقدية

المناطق - بيشة

قام أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي صباح اليوم ، بجولة مفاجئة وغير مجدولة لبلدية بيشة ؛ وذلك لمتابعة سير العمل ، والوقوف شخصياً للتأكد من التزام الموظفين بالتقيد بأوقات الدوام الرسمي والعمل على إنهاء إجراءات المراجعين بكل يسر وسهولة .

حيث التقى في جولته هذه برئيس بلدية بيشة المهندس مصلح العلياني الذي اطلعه على الإدارات والأقسام في البلدية وآلية العمل ، وأكد الحميدي لرئيس بلدية بيشة أن القطاع البلدي هو من أهم الخدمات المقدمة للمواطنين ، وينبغي حث الموظفين على زيادة الإنتاج للوصول بالعمل إلى المستوى المطلوب من الاحترافية والمهنية من أجل إنجاز أكبر قدر من الخدمات بأسرع وأسهل الطرق .

واطلع أمين عسير أيضاً على خدمات #بلدي التي تقدمها البلدية للمواطنين بشكل إلكتروني ، مشدداً على أهمية التزام الموظفين بساعات الدوام الرسمي .

يشار إلى أن أمين عسير كان قد نفّذ عدداً من الجولات المشابهة على بعض البلديات الفرعية التابعة للأمانة ، ورصد عدداً من الملاحظات التي يجري العمل على تحسينها .