احدث الأخبار

أمين عسير يفاجئ بلدية بيشة بجولة تفقدية
أبرز المواد
 أمير تبوك يهنئ القيادة بمناسبة موافقة صندوق الاستثمارات العامة على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة خليج نيوم وتحويل مطار نيوم إلى مطار تجاري
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بالتعاون مع مؤسسة جائزة الأميرة صيته تنظم ورشة عمل بعنوان (آليات تخطيط وتقويم برامج العمل الاجتماعي)
المنطقة الشرقية
 تفعيل جائزة وعي بتخصصي الطائف والرعاية المنزلية تفعل خدماتها الصحية والعلاجية بيومها السعودي
منطقة مكة المكرمة
 “العمل والتنمية الاجتماعية” ونظيرتها الكينية يوقعان المحضر النهائي لبدء استقدام العمالة من نيروبي
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام البريد السعودي المعين بالمنطقة
أبرز المواد
 الجودة وقياس الأداء بتعليم حائل تنفذ أتمتة ملفات الإنجاز وتوثيقها
منطقة حائل
 الأمير أحمد بن فهد يستقبل مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية
أبرز المواد
 طرح (130) وظيفة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الرياض
أبرز المواد
 رئيس وفد الحكومة اليمنية في محادثات الأردن : اللقاءات مع وفد ميليشيات الحوثيين إيجابية
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يستقبل مدير الأحوال المدنية المعين بالمنطقة
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة مكة يلتقي مدير جامعة الطائف
أبرز المواد
أمين عسير يفاجئ بلدية بيشة بجولة تفقدية

أمين عسير يفاجئ بلدية بيشة بجولة تفقدية

أبرز المواد
أمير تبوك يهنئ القيادة بمناسبة موافقة صندوق الاستثمارات العامة على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة خليج نيوم وتحويل مطار نيوم إلى مطار تجاري

أمير تبوك يهنئ القيادة بمناسبة موافقة صندوق الاستثمارات العامة على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة خليج نيوم وتحويل مطار نيوم إلى مطار تجاري

أبرز المواد
الهيئة الملكية بالتعاون مع مؤسسة جائزة الأميرة صيته تنظم ورشة عمل بعنوان (آليات تخطيط وتقويم برامج العمل الاجتماعي)

الهيئة الملكية بالتعاون مع مؤسسة جائزة الأميرة صيته تنظم ورشة عمل بعنوان (آليات تخطيط وتقويم برامج العمل الاجتماعي)

المنطقة الشرقية
تفعيل جائزة وعي بتخصصي الطائف والرعاية المنزلية تفعل خدماتها الصحية والعلاجية بيومها السعودي

تفعيل جائزة وعي بتخصصي الطائف والرعاية المنزلية تفعل خدماتها الصحية والعلاجية بيومها السعودي

منطقة مكة المكرمة

أمين عسير يفاجئ بلدية بيشة بجولة تفقدية

أمين عسير يفاجئ بلدية بيشة بجولة تفقدية
http://almnatiq.net/?p=681313
المناطق - بيشة

قام أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي صباح اليوم ، بجولة مفاجئة وغير مجدولة لبلدية بيشة ؛ وذلك لمتابعة سير العمل ، والوقوف شخصياً للتأكد من التزام الموظفين بالتقيد بأوقات الدوام الرسمي والعمل على إنهاء إجراءات المراجعين بكل يسر وسهولة .

حيث التقى في جولته هذه برئيس بلدية بيشة المهندس مصلح العلياني الذي اطلعه على الإدارات والأقسام في البلدية وآلية العمل ، وأكد الحميدي لرئيس بلدية بيشة أن القطاع البلدي هو من أهم الخدمات المقدمة للمواطنين ، وينبغي حث الموظفين على زيادة الإنتاج للوصول بالعمل إلى المستوى المطلوب من الاحترافية والمهنية من أجل إنجاز أكبر قدر من الخدمات بأسرع وأسهل الطرق .

واطلع أمين عسير أيضاً على خدمات #بلدي التي تقدمها البلدية للمواطنين بشكل إلكتروني ، مشدداً على أهمية التزام الموظفين بساعات الدوام الرسمي .
يشار إلى أن أمين عسير كان قد نفّذ عدداً من الجولات المشابهة على بعض البلديات الفرعية التابعة للأمانة ، ورصد عدداً من الملاحظات التي يجري العمل على تحسينها .

 

روابط ذات صلة

أمير تبوك يهنئ القيادة بمناسبة موافقة صندوق الاستثمارات العامة على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة خليج نيوم وتحويل مطار نيوم إلى مطار تجاري

أمير تبوك يهنئ القيادة بمناسبة موافقة صندوق الاستثمارات العامة على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة خليج نيوم وتحويل مطار نيوم إلى مطار تجاري
“العمل والتنمية الاجتماعية” ونظيرتها الكينية يوقعان المحضر النهائي لبدء استقدام العمالة من نيروبي

“العمل والتنمية الاجتماعية” ونظيرتها الكينية يوقعان المحضر النهائي لبدء استقدام العمالة من نيروبي
نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام البريد السعودي المعين بالمنطقة

نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام البريد السعودي المعين بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*