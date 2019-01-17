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أمير القصيم يسلم مفاتيح وحدات سكنية لمستحقيها من الأسر بمحافظة النبهانية بدعم من جمعية “بنيان”

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أمير القصيم يسلم مفاتيح وحدات سكنية لمستحقيها من الأسر بمحافظة النبهانية بدعم من جمعية “بنيان”

أمير القصيم يسلم مفاتيح وحدات سكنية لمستحقيها من الأسر بمحافظة النبهانية بدعم من جمعية “بنيان”
http://almnatiq.net/?p=681321
المناطق - بريدة

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة , بقاعة الاستقبال بديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة , اليوم , مفاتيح عدد من الوحدات السكنية لمستحقيها من الأسر بمحافظة النبهانية والمقدمة بدعم ومبادرة من جمعية “بنيان” الخيرية النسائية الأسرية بالرياض ضمن برامج اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم في بداية اللقاء بالجميع , مؤكداً على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تهتم كل الاهتمام بدعم القطاعين الحكومي والخيري لتأمين السكن لمواطني ومواطنات هذه البلاد المباركة ,  منوهاً بمبادرة جمعية بنيان الخيرية وأياديها البيضاء في العمل الخيري , مقدماً لهم الشكر والتقدير على جهودهم وعلى ما بذلوه من عطاء بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة لتمكين تحقيق أمنيات المستفيدين وتمكينهم من وحداتهم السكنية , مبيناً سموه أن مثل هذه المبادرات الخيرة من قبل جمعية “بنيان” تشكل رمزاً للوحدة الوطنية التي لم تقتصر على منطقة معينة بل امتدت ليصل اهتمامها للمحتاجين بالمناطق الأخرى , داعياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود المقدمة من قبل معالي وزير الإسكان وكافة منسوبي الوزارة على متابعتهم وحرصهم على تسهيل العديد من الإجراءات لمثل هذه المبادرات الخيرة , متطلعاً سموه على أن يكون هناك تعاون كبير بين جمعية بنيان وجمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة لمواصلة تلبية الاحتياجات وتكريس الرؤى لتحقيق طموحات المستفيدين , منوهاً بالقيمة الاجتماعية العالية التي قدمت من خلال هذه المبادرة الإيجابية الرائدة لجمعية “بنيان” والخادمة للمجتمع بشكل عام , مشيراً سموه إلى أن مثل تلك المبادرات هي ما يتم متابعتها بشكل دوري من خلال اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة , مقدماً شكره لكافة منسوبي جمعية “بنيان” على مابذلوه من عطاء , مشيداً بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة ، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح ، وأن يكتب للجميع القبول والسداد.

من جهتها قدمت رئيسة مجلس إدارة جمعية بنيان” الخيرية النسائية الأسرية ندى البواردي بالغ شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة القصيم على ما يقدمه من تشجيع لدعم المبادرات الإجتماعية والفعالة لخدمة المجتمع والأسر , مشيرة إلى أن جمعية “بنيان” الخيرية تعكس واجباً تقدمه تجاه الأسر في كافة انحاء المملكة عبر العديد من البرامج الاجتماعية الهادفة والتي يأتي من ضمنها تأمين المساكن المناسبة لمسحقيها , منوهة بالجهود التي قدمتها اللجنة التنفيذية للإسكان بمنطقة القصيم لخدمة مثل هذه البرامج والأسر , سائلة المولى عز وجل أن يوفق الجميع.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عمر الربيعان , ومدير عام فرع وزارة الإسكان المهندس خالد الهديب , ومستشار وزير الإسكان محمد الفرج , ومستشار امير منطقة القصيم إبراهيم الماجد , ومحافظ النبهانية طارق اليحيى , وأمين عام جمعية الإسكان الأهلي بالمنطقة محمد العوفي ، ومشرفة الإسكان التنموي بالقصيم وجدة بجمعية بنيان الخيرية أسماء دهلوي.

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