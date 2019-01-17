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نادي الصقور السعودي يطلق مسابقة التصوير الفوتوغرافي لأجمل صورة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

نادي الصقور السعودي يطلق مسابقة التصوير الفوتوغرافي لأجمل صورة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

أبرز المواد

نادي الصقور السعودي يطلق مسابقة التصوير الفوتوغرافي لأجمل صورة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

نادي الصقور السعودي يطلق مسابقة التصوير الفوتوغرافي لأجمل صورة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
http://almnatiq.net/?p=681324
المناطق - واس

أطلق نادي الصقور السعودي مسابقة التصوير الفوتوغرافي لأجمل صورة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى، الذي يقام خلال الفترة من 25 يناير حتى 3 فبراير المقبل، في ملهم شمال مدينة الرياض.
وأوضح المركز الإعلامي بنادي الصقور في بيان صحفي، أن قيمة الجائزة تبلغ 100 ألف ريال، توزع على ثلاثة فائزين، يحصل الفائز بالمركز الأول لأجمل صورة على 50 ألف ريال، فيما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 30 ألف ريال، والمركز الثالث على 20 ألف ريال.
وأكد المركز الإعلامي بالنادي أنه يمكن للمصورين (هواة أو محترفين) المشاركة بصورة واحدة، على أن تستوفى الشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة وإرسالها لإيميل لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة: [email protected] .
وأشار إلى أنه بالإمكان الاطلاع على شروط وأحكام المسابقة عبر الرابط التالي: ‏www.saudifalconsclub.org.sa

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