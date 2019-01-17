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الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية: الانقلابيون ارتكبوا 520 خرقًا منذ سريان الهدنة بالحديدة

الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية: الانقلابيون ارتكبوا 520 خرقًا منذ سريان الهدنة بالحديدة
http://almnatiq.net/?p=681333
المناطق - واس

قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد عبده مجلي إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ارتكبت 520 خرقًا في محافظة الحديدة منذ بدء سريان الهدنة في 18 ديسمير من العام الماضي.
وأشار مجلي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الجيش الوطني التزم بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة بموجب اتفاق السويد، فيما تواصل المليشيا الإرهابية خروقاتها وأعمالها العدائية ضد مواقع الجيش والمدنيين بشكل مستمر.
وأوضح وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، أن انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية وإعتداءاتها المتكررة على الأحياء السكنية في عدة محافظات، واستهداف للفريق الحكومي للشرعية الذي يقوم بمراقبة إطلاق النار بالحديدة تحدٍ سافر للمجتمع الدولي واستخفافًا بقراراته.
وناشد مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول الراعية لإتفاق السويد ورئيس لجنة المراقبة الأممية الجنرال الهولندي باتريك كاميرت باتخاذ الإجراءات اللازمة والضغط على المليشيات الإرهابية وإجبارها على الالتزام بالهدنة والانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة وتنفيذ اتفاق السويد.

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