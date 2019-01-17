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اتحاد الإعلام الرياضي: «بي إن سبورتس» تستغل الرياضة لأهداف سياسية

اتحاد الإعلام الرياضي: «بي إن سبورتس» تستغل الرياضة لأهداف سياسية
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المناطق - متابعات

أعرب الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، اليوم الخميس، عن أسفه تجاه النهج المستمر لقنوات “بي إن سبورتس”، في استغلالها الرياضة لأهداف سياسية، وسعيها عبر تغطيتها لنهائيات كأس آسيا 2019، مشيداً بحسن التنظيم الذي تشهده البطولة حالياً في الإمارات.
وجاء في بيان الاتحاد السعودي للإعلام الرياضية: “يعرب الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عن أسفه تجاه النهج المستمر لقنوات بي إن سبورت في استغلالها الرياضة لأهداف سياسية، وسعيها المستمر عبر تغطيتها الحصرية لنهائيات كأس آسيا، لإقحام السياسة في المناسبات الرياضية، وآخرها الحديث عن مباراة المنتخب الوطني السعودي وقطر، من خلال حديث معلق قنوات بي إن سبورت في مباراة العراق وإيران، وهذا الأمر يتكرر كثيراً وبطريقة موجهة لاستخدام الحقوق الحصرية بصورة فاضحة لأغراض سياسية بحتة كنهج دأبت عليه قطر عبر منصاتها للحصول على مكاسب سياسية لا علاقة لها بالرياضة، وقد ظهرت منذ مونديال كأس العالم في روسيا 2018، واستمر الأمر خلال البطولة الآسيوية المقامة حالياً بضيافة دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وأضاف: “واتحاد الإعلام الرياضي، إذ يصدر هذا البيان فإنه يؤكد ضرورة حماية الرياضة من “التسييس” الذي تنتهجه شبكة “بي إن” القطرية، ويطالب كافة المنظمات والهيئات الرياضية، بضرورة التدخل لحماية الرياضة وإيقاف استغلالها المتواصل من قبل الشبكة القطرية ومنسوبيها، والسعي لاستغلال الأحداث الرياضة لغايات وأغراض سياسية”.
وزاد: “وفي هذا الشأن فإن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، يشيد بحسن التنظيم الذي شهدته وتشهده البطولة حالياً من قبل الأشقاء في دولة الإمارات، وما تقوم به اللجنة المنظمة من تسهيلات لكافة المنتخبات المشاركة، كما يؤيد الاتحاد البيان الصادر عن اللجنة الإعلامية لكأس آسيا (الإمارات- 2019)، ومطالبته الاتحاد الآسيوي والدولي، بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة لضمان عدم إقحام السياسة في الرياضة”.

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