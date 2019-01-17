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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مديرية بني ضبيان بمحافظة صنعاء

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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مديرية بني ضبيان بمحافظة صنعاء

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مديرية بني ضبيان بمحافظة صنعاء
http://almnatiq.net/?p=681341
المناطق - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية على عدد من المراكز في مديرية بني ضبيان في محافظة صنعاء.
حيث تم توزيع 3,175 سلة غذائية في مراكز “مصعب بن عمير” و “الدجيرة” و “نقيل سام” و “حبابض” و “شروب” و “وادي اللال” و “الحقل” و “لغباء”، يستفيد منها 19,050 فردًا.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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