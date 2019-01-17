احدث الأخبار

لماذا يظهر الشيب مع تقدم العمر؟
أبرز المواد
 رئيس مجلس الأمناء ورئيس مجلس المستثمرين بكلية الباحة الاهلية للعلوم يعقد اجتماعا مع الدكتور العاصمي
منطقة الباحة
 محافظ الهيئة العامة للمنشئات الصغيرة والمتوسطة يزور الهيئة الملكية ويطلع على مركز التنمية الصناعية
المنطقة الشرقية
 الأخضر يتأهل إلى الدور 16 لمواجهة اليابان في أمم آسيا
أبرز المواد
 عمان تتأهل إلى دور الـ16 بفوزها على تركمانستان
أبرز المواد
 اليابان تفوز على أوزبكستان وتتصدر المجموعة السادسة بأمم آسيا
أبرز المواد
 يمنيات في سجون الحوثيين.. ضرب وانتهاكات في بيوت قيادات الجماعة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مديرية بني ضبيان بمحافظة صنعاء
أبرز المواد
 اتحاد الإعلام الرياضي: «بي إن سبورتس» تستغل الرياضة لأهداف سياسية
أبرز المواد
 الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية: الانقلابيون ارتكبوا 520 خرقًا منذ سريان الهدنة بالحديدة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بالرياض
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
أبرز المواد
لماذا يظهر الشيب مع تقدم العمر؟

لماذا يظهر الشيب مع تقدم العمر؟

أبرز المواد
رئيس مجلس الأمناء ورئيس مجلس المستثمرين بكلية الباحة الاهلية للعلوم يعقد اجتماعا مع الدكتور العاصمي

رئيس مجلس الأمناء ورئيس مجلس المستثمرين بكلية الباحة الاهلية للعلوم يعقد اجتماعا مع الدكتور العاصمي

منطقة الباحة
محافظ الهيئة العامة للمنشئات الصغيرة والمتوسطة يزور الهيئة الملكية ويطلع على مركز التنمية الصناعية

محافظ الهيئة العامة للمنشئات الصغيرة والمتوسطة يزور الهيئة الملكية ويطلع على مركز التنمية الصناعية

المنطقة الشرقية
الأخضر يتأهل إلى الدور 16 لمواجهة اليابان في أمم آسيا

الأخضر يتأهل إلى الدور 16 لمواجهة اليابان في أمم آسيا

أبرز المواد

اليابان تفوز على أوزبكستان وتتصدر المجموعة السادسة بأمم آسيا

اليابان تفوز على أوزبكستان وتتصدر المجموعة السادسة بأمم آسيا
http://almnatiq.net/?p=681350
المناطق - واس

تصدر منتخب اليابان المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، المقامة حاليا بالإمارات العربية المتحدة، بعدما قلب تأخره بهدف إلى أمام منتخب أوزبكستان، إلى فوز بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة.
وارتفع رصيد منتخب اليابان إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على نظيره الأوزبكي، صاحب المركز الثاني، علما بأن المنتخبين ضمنا تأهلهما لدور ال، 16 في المسابقة منذ الجولة الماضية.

روابط ذات صلة

لماذا يظهر الشيب مع تقدم العمر؟

لماذا يظهر الشيب مع تقدم العمر؟
الأخضر يتأهل إلى الدور 16 لمواجهة اليابان في أمم آسيا

الأخضر يتأهل إلى الدور 16 لمواجهة اليابان في أمم آسيا
عمان تتأهل إلى دور الـ16 بفوزها على تركمانستان

عمان تتأهل إلى دور الـ16 بفوزها على تركمانستان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*