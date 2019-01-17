الأخضر يتأهل إلى الدور 16 لمواجهة اليابان في أمم آسيا

المناطق - الرياض

تأهل الأخضر إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2019 التي تقام في دولة الإمارات، رغم خسارته في مباراته أمام نظيره القطري 0/2 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على مدينة زايد الرياضية في أبوظبي في الجولة الثالثة من البطولة .

وسيطر الأخضر على معظم أقوات المباراة، بيد أنه فشل في ترجمة سيطرته لأهداف، فيما تلقى هدفين عن طريق مهاجم المنتخب القطري المعز علي من أخطاء دفاعية واضحة عند الدقيقتين (45 ،80) من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة سيواجه منتخب الأخضر السعودي المنتخب الياباني وذلك بعد أن حلّ ثانياً في ترتيب المجموعة، فيما سيواجه من المنتخب القطري المنتخب العراقي في دور الـ 16 من البطولة.