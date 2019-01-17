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محافظ الهيئة العامة للمنشئات الصغيرة والمتوسطة يزور الهيئة الملكية ويطلع على مركز التنمية الصناعية

محافظ الهيئة العامة للمنشئات الصغيرة والمتوسطة يزور الهيئة الملكية ويطلع على مركز التنمية الصناعية

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محافظ الهيئة العامة للمنشئات الصغيرة والمتوسطة يزور الهيئة الملكية ويطلع على مركز التنمية الصناعية

محافظ الهيئة العامة للمنشئات الصغيرة والمتوسطة يزور الهيئة الملكية ويطلع على مركز التنمية الصناعية
http://almnatiq.net/?p=681372
المناطق - فتحيه عبدالله

استقبل سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي بمكتبه صباح أمس الخميس محافظ الهيئة العامة للمنشئات الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد والوفد المرافق له ،حيث تهدف هذه الزيارة للاطلاع على دور الهيئة الملكية بالجبيل في دعم المشاريع.

عقب ذلك قام أعضاء الوفد بأخذ جولة في أرجاء أجنحة مركز الزوار اطلعوا من خلالها على أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة وتوزيع الأحياء السكنية بالمدينة مدعمة بأرقام وحقائق تبرز مكتسبات مدينة الجبيل الصناعية ومنجزاتها الضخمة.

من جانبه أكد محافظ الهيئة العامة للمنشئات الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد أنه وجد العديد من الأفكار المتميزة والمحتضنة للرواد والرائدات الكثير منها قد وصل لمراحل جيدة وهي في جاهزية للدخول في سوق العمل.

وأضاف المهندس الرشيد أن ما يميز مركز التنمية الصناعية بالهيئة الملكية بالجبيل هو همة رواد ورائدات هذه المشاريع .

هذا وقد شملت الزيارة جولة ميدانية للحاضنات النسائية بمركز التنمية الصناعية التابع لمعهد الجبيل التقني اطلع من خلالها الوفد على تنوع مشاريع الحاضنات واستمعوا لأبرز التحديات في أقامت واستدامة هذه المشاريع .

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